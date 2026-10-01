Te cuesta eliminar manchas de tu ropa: ¿Para qué sirve el percarbonato de sodio y cómo usarlo?

No es cloro ni un quitamanchas convencional. El percarbonato de sodio se ha convertido en un ingrediente cada vez más utilizado en productos de limpieza, especialmente para recuperar prendas blancas, combatir manchas orgánicas y eliminar olores persistentes.

Aunque su nombre puede resultar desconocido para muchos consumidores, su funcionamiento es relativamente sencillo. Se trata de un compuesto formado por carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno que, al entrar en contacto con agua, libera peróxido de hidrógeno y carbonato de sodio.

Según explica Ignacio Affeld, de Mamá Limpiando, el peróxido de hidrógeno actúa sobre las moléculas responsables de muchas manchas y olores, mientras que el carbonato de sodio aumenta la alcalinidad y ayuda a desprender grasa y suciedad orgánica.

¿Para qué sirve el percarbonato de sodio?

El compuesto puede incorporarse a distintas tareas de limpieza, especialmente cuando se busca tratar manchas u olores persistentes.

Ropa blanca: puede ayudar a recuperar prendas que han adquirido un tono amarillento o grisáceo.

puede ayudar a recuperar prendas que han adquirido un tono amarillento o grisáceo. Manchas de sudor: puede utilizarse en zonas como axilas y cuellos.

puede utilizarse en zonas como axilas y cuellos. Calcetines: puede ayudar a tratar suciedad difícil.

puede ayudar a tratar suciedad difícil. Toallas y ropa de cama: es una alternativa para textiles que mantienen olores después del lavado.

es una alternativa para textiles que mantienen olores después del lavado. Paños de cocina: puede ayudar a eliminar olores de humedad o comida.

puede ayudar a eliminar olores de humedad o comida. Manchas orgánicas: puede ser útil frente a restos de alimentos como tomate, curry o café.

puede ser útil frente a restos de alimentos como tomate, curry o café. Algunos recipientes plásticos: puede ayudar a tratar manchas o coloraciones producidas por determinados alimentos.

¿Cómo usarlo correctamente?

Uno de los errores más habituales es pensar que mientras más tiempo se deje actuar, mejor será el resultado. Sin embargo, una vez disuelto en agua, el peróxido de hidrógeno comienza a descomponerse.

Por eso, se recomienda preparar la solución justo antes de utilizarla y no dejarla preparada durante largos períodos.

La temperatura también es relevante. En general, el percarbonato funciona mejor con agua tibia o caliente, siempre que las indicaciones del tejido o superficie permitan utilizar esas temperaturas.

Tres recomendaciones para comenzar

Si quieres incorporar el percarbonato de sodio a la limpieza del hogar, estas son algunas de las aplicaciones recomendadas:

Recuperar ropa blanca que ha perdido su aspecto original.

que ha perdido su aspecto original. Eliminar olores persistentes de toallas, paños y otros textiles.

de toallas, paños y otros textiles. Tratar manchas orgánicas como sudor, café, té y restos de comida.

En todos los casos, es importante disolver bien el producto, preparar la mezcla antes de utilizarla y respetar las indicaciones correspondientes a cada tejido.

Si se trata de una prenda de color o una superficie delicada, se recomienda realizar previamente una prueba en una zona poco visible.

Lo que debes evitar al usar percarbonato de sodio

El hecho de que sea utilizado como alternativa al cloro no significa que pueda mezclarse con otros productos de limpieza.

Nunca debe mezclarse con:

Cloro o lejía.

Vinagre.

Ácido cítrico.

Ácido oxálico.

Otros productos de limpieza cuya compatibilidad no esté indicada por el fabricante.

Estas combinaciones pueden provocar reacciones no deseadas y aumentar los riesgos durante la limpieza.

¿Es una alternativa al cloro?

El percarbonato de sodio también ha ganado espacio entre quienes buscan alternativas al blanqueamiento con cloro.

Al utilizarlo correctamente, su reacción libera principalmente agua, oxígeno y carbonato de sodio. Además, suele comercializarse en formato sólido, lo que puede reducir el transporte de agua frente a determinados productos líquidos.

Sin embargo, esto no significa que sea completamente inocuo para el medioambiente.

Desde Mamá Limpiando plantean que es más preciso considerarlo una alternativa de blanqueamiento basada en oxígeno, con un perfil ambiental favorable frente a algunos productos tradicionales, pero que sigue siendo un agente oxidante y debe utilizarse de manera responsable.

Precauciones antes de manipularlo

Aunque puede ser útil en las tareas domésticas, el percarbonato de sodio debe manipularse con cuidado.

Antes de utilizarlo:

Evita inhalar directamente el polvo.

Utiliza guantes durante su manipulación.

Evita el contacto con los ojos.

Mantén el producto bien cerrado.

Guárdalo en un lugar seco.

Déjalo fuera del alcance de niños y mascotas.

Revisa las instrucciones del fabricante antes de preparar una solución.

¿Qué debes recordar antes de usarlo?

El percarbonato de sodio puede ser un aliado para ropa blanca, manchas orgánicas y malos olores, pero no es un producto que pueda utilizarse indiscriminadamente en cualquier superficie.

La clave está en preparar la mezcla justo antes de usarla, respetar las condiciones de cada tejido, probar previamente en prendas delicadas y, sobre todo, no combinarlo con cloro, lejía ni productos ácidos.