Emiten aviso de marejadas entre Arica y el Golfo de Penas por nuevo sistema frontal

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile hizo público un aviso de marejadas para las costas nacionales desde la región de Arica y Parinacota hasta el Golfo de Penas, en la región de Aysén, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.

La advertencia indica que el oleaje vendrá en dirección oeste-suroeste debido al paso de un sistema frontal en gran parte del sur del país. El aviso regirá entre la madrugada del viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre.

El fuerte oleaje se intensificará de sur a norte con el pasar de los días. El cuadrante entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco sufrirá marejadas desde la madrugada del viernes, mientras Juan Fernández las padecerá en la tarde de ese día y hasta el domingo.

Ingresando el día sábado, el oleaje avanzará hasta la región de Coquimbo y concluirá su paso en territorio nacional durante la jornada del lunes 5.

Los horarios de mayor intensidad fluctuarán entre las 3:00 y 6:00 horas, luego de la marea alta de madrugada, mientras en las tardes sería entre las 15:00 y 18:00 horas, dependiendo de la zona geográfica.

Considerando la amplitud del anuncio, el Servicio Meteorológico de la Armada llamó a tomar los resguardos necesarios para la población.

“La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización”, explicaron.