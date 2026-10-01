Emiten aviso de marejadas entre Arica y el Golfo de Penas por nuevo sistema frontal
Gran parte del territorio nacional, incluyendo el remoto archipiélago oceánico de Juan Fernández, se verá afectado por marejadas anormales. La autoridad marítima llamó a que la población se resguarde y no realice actividades náuticas sin autorización.
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile hizo público un aviso de marejadas para las costas nacionales desde la región de Arica y Parinacota hasta el Golfo de Penas, en la región de Aysén, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.
La advertencia indica que el oleaje vendrá en dirección oeste-suroeste debido al paso de un sistema frontal en gran parte del sur del país. El aviso regirá entre la madrugada del viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre.
El fuerte oleaje se intensificará de sur a norte con el pasar de los días. El cuadrante entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco sufrirá marejadas desde la madrugada del viernes, mientras Juan Fernández las padecerá en la tarde de ese día y hasta el domingo.
Ingresando el día sábado, el oleaje avanzará hasta la región de Coquimbo y concluirá su paso en territorio nacional durante la jornada del lunes 5.
Los horarios de mayor intensidad fluctuarán entre las 3:00 y 6:00 horas, luego de la marea alta de madrugada, mientras en las tardes sería entre las 15:00 y 18:00 horas, dependiendo de la zona geográfica.
Considerando la amplitud del anuncio, el Servicio Meteorológico de la Armada llamó a tomar los resguardos necesarios para la población.
“La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización”, explicaron.
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