Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia. En este contexto, el Ministerio de Salud, a través de las Seremi de Salud, coordinó jornadas de vacunación antirrábica para perros y gatos junto con municipios y organizaciones locales.

La programación contempla actividades entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, por lo que todavía existen jornadas durante esta semana en distintas comunas del país.

La ministra (s) de Salud, doctora Alejandra Pizarro, destacó que Chile fue reconocido recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos.

La autoridad sanitaria llamó a mantener este avance mediante la vigilancia, prevención y vacunación de las mascotas.

¿Por qué es importante vacunar a perros y gatos?

Chile no registra desde 1972 casos de rabia humana asociados a la variante canina. Sin embargo, los murciélagos siguen siendo un reservorio del virus y pueden transmitirlo a perros y gatos.

Por esta razón, el Ministerio de Salud llamó a los tutores de mascotas a verificar que sus animales tengan su vacunación antirrábica al día.

Revisa los puntos de vacunación que quedan

Estos son algunos de los operativos programados para los próximos días:

Tarapacá

Pozo Almonte : Plaza de Pozo Almonte, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas.

: Plaza de Pozo Almonte, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas. Iquique: Plaza Arturo Prat, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas.

Maule

Curicó : Parque Emiliano Rojas, jueves 1 de octubre, de 09:00 a 15:00 horas.

: Parque Emiliano Rojas, jueves 1 de octubre, de 09:00 a 15:00 horas. San Clemente : Estadio de San Clemente, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas.

: Estadio de San Clemente, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas. Talca: Cancha Faustino González, jueves 1 de octubre, de 14:00 a 17:30 horas.

Los Ríos

Valdivia, Las Ánimas: Sede de la Junta de Vecinos Teodoro Segovia, jueves 1 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas.

Aysén

Coyhaique: Plaza de Armas, sábado 3 de octubre, desde las 14:30 horas.

Las regiones de Atacama y Magallanes ya realizaron sus respectivos operativos la semana pasada.

Confirma la información antes de acudir

El calendario informado por el Ministerio de Salud puede experimentar modificaciones. Por ello, la recomendación es revisar previamente las redes sociales de la Seremi de Salud y de la municipalidad correspondiente para confirmar el lugar y horario de cada jornada.

La vacunación forma parte de las medidas de prevención frente a la rabia y permite proteger tanto a las mascotas como a las personas frente a esta enfermedad.

Las jornadas programadas se extienden hasta el 3 de octubre. Antes de trasladarse con una mascota, se recomienda confirmar el horario y lugar del operativo con la autoridad sanitaria o el municipio correspondiente.