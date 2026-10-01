“Hoy nadie consume parafina”: ministro Quiroz defiende ajuste de combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el aumento de la parafina que se dio este comienzo de mes y defendió defendió las medidas, ya que su consumo es realmente reducido. Las palabras del secretario de Estado fueron: “Hoy día nadie consume parafina, porque con estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”.

Según el informe semanal de ENAP, el kerosene registró un alza de $281,8 por libro. Mientras que el diésel aumenta $95 y gasolinas de 93 y 97 octanos suben $34,4 por litro.

Acerca de las bencinas, el ministro aseguró que se ha ido a un “ritmo más pausado, pero siempre reflejando la tendencia”. A esto se refiere con el escenario internacional, donde Quiroz indica que Chile aún está “muy rezagado”, pero defiende la estrategia aplicada por el Gobierno.

Por otro lado, sobre el del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el secretario de Estado indicó que “si se hubieran seguido las reglas del MEPCO, hoy estarían prácticamente con los mismos precios que tenemos. Porque habría subido poco (el valor), pero habríamos llegado igual”. Además, agregó que su funcionamiento anterior habría implicado un costo sustancial en las arcas fiscales.