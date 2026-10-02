Si durante octubre tienes que cargar combustible, hay distintas promociones que permiten acceder a descuentos por litro dependiendo del medio de pago utilizado.

Los beneficios se encuentran disponibles a través de la App Shell y tienen días y condiciones específicas. Revisa el calendario:

Lunes: Mercado Pago ofrece $50 de descuento por litro , pagando con dinero en cuenta desde la aplicación. El beneficio permite un máximo de una carga al mes.

Mercado Pago ofrece , pagando con dinero en cuenta desde la aplicación. El beneficio permite un máximo de una carga al mes. Martes : Líder Bci entrega $100 de descuento por litro.

: Líder Bci entrega Jueves: Scotiabank ofrece descuentos de hasta $200 por litro, dependiendo del tipo de tarjeta . El beneficio aplica para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Scotiabank.

Scotiabank ofrece descuentos de hasta . El beneficio aplica para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Scotiabank. Jueves, Día del diésel : hay $50 de descuento por litro exclusivamente para este combustible . Para acceder, se debe ingresar el código DIESEL50 en la App Shell y pagar con cualquier tarjeta.

: hay . Para acceder, se debe ingresar el código DIESEL50 en la App Shell y pagar con cualquier tarjeta. Viernes: Tenpo ofrece cashback de hasta $300 por litro . El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. La devolución se abona en la cuenta Tenpo y no aparece en la boleta.

Tenpo ofrece cashback de hasta . El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. La devolución se abona en la cuenta Tenpo y no aparece en la boleta. Domingo: BICE y Security ofrecen $100 de descuento por litro para clientes que paguen con sus tarjetas de crédito.

Otros descuentos disponibles durante octubre

Además de las promociones asociadas a determinados días, existen beneficios que estarán vigentes durante todo el mes:

Club Clase A: $30 de descuento por litro.

Mutualidad del Ejército: $15 de descuento por litro.

Mes de cumpleaños: usuarios de la App Shell tienen $50 de descuento por litro durante el mes de su cumpleaños.

Este último beneficio es acumulable con la promoción de Tenpo.

Revisa antes de cargar combustible

Cada promoción tiene condiciones particulares relacionadas con el medio de pago, el tipo de combustible, el límite de uso o los requisitos para acceder al beneficio.

Por eso, antes de cargar, revisa en la App Shell las condiciones de la promoción que quieras utilizar.

Revisa en detalle estas promociones: