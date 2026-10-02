Este jueves 1 de octubre, a partir del mediodía, comienza el proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2027, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

El trámite es el primer paso para que los estudiantes puedan acceder a financiamiento estatal mediante gratuidad, becas y/o créditos de arancel.

La postulación estará disponible hasta el jueves 22 de octubre.

¿Dónde se realiza el trámite?

La inscripción se puede realizar de manera online en:

Mediante este proceso, los estudiantes pueden acceder a gratuidad, distintas becas estatales, el Fondo Solidario de Crédito Universitario, el Crédito con Garantía Estatal (CAE) y la Beca de Alimentación que otorga Junaeb.

¿Quiénes deben completar el FUAS 2027?

El proceso está dirigido a:

Estudiantes que cursaron cuarto medio en 2026 y entrarán a la educación superior en 2027.

y entrarán a la educación superior en 2027. Egresados de cuarto medio, sin importar el año de egreso , que quieran ingresar a la educación superior en 2027.

, que quieran ingresar a la educación superior en 2027. Estudiantes de educación superior que actualmente no tienen beneficios y quieran acceder a uno en 2027.

y quieran acceder a uno en 2027. Estudiantes que ya tienen un beneficio y quieran optar a otro con mayor cobertura.

y quieran optar a otro con mayor cobertura. Estudiantes que no cumplen los requisitos para renovar su beneficio actual y necesitan optar a otro para financiar el resto de su carrera.

Dato importante: revisa tu Registro Social de Hogares

Antes de completar el formulario, es importante verificar que la información del Registro Social de Hogares (RSH) esté actualizada.

La Subsecretaría de Educación Superior recomienda revisar los datos del hogar con anticipación para evitar inconvenientes durante el proceso de postulación.

¿A qué beneficios puedes acceder?

El FUAS permite postular a distintos beneficios de educación superior.

Becas:

Beca Bicentenario.

Beca Juan Gómez Millas.

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros.

Beca Excelencia Académica.

Beca Nuevo Milenio.

Beca Excelencia Técnica.

Beca para Hijos de Profesionales de la Educación (BHPE).

Beca de Articulación.

Becas para Estudiantes en Situación de Discapacidad.

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre.

Beca de Alimentación para la Educación Superior.

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE).

Gratuidad:

Gratuidad en Educación, tanto para estudiantes de primer año como para quienes ya están cursando una carrera.

Créditos:

Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Crédito con Aval del Estado (CAE).

También existen formularios para beneficios específicos

Además del formulario general, el proceso contempla:

Becas Vocación de Profesor o Profesora:

Beca Vocación de Profesor o Profesora Pedagogías.

Beca Vocación de Profesor o Profesora para Personas Licenciadas y Profesionales.

Becas de Reparación:

Beca Titulares Valech.

Beca Traspaso Valech.

Revisa tus datos antes de postular

El trámite del FUAS es online y requiere entregar información socioeconómica del grupo familiar. Por eso, antes de ingresar al formulario, conviene revisar que los datos del Registro Social de Hogares estén actualizados y tener a mano la información necesaria para completar la solicitud.

Las postulaciones estarán disponibles desde el mediodía del 1 de octubre hasta el jueves 22 de octubre.