A pocos días del inicio de la marcha blanca del nuevo sistema de transporte público de Ovalle, TEC Ovalle lanzó un quiz para que los usuarios conozcan cómo funcionarán los nuevos buses eléctricos, sus servicios y las alternativas de pago.

La actividad está disponible en red.tecovalle.cl y quienes respondan correctamente las 13 preguntas podrán reservar una tarjeta Kupos edición limitada de tarifa adulto, que incluye una carga inicial de $2.000.

En total, se entregarán 2.000 tarjetas, una por persona, y la actividad finalizará cuando se agote el stock. La iniciativa contempla únicamente tarjetas de tarifa adulto y no considera la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ni la Tarjeta Adulto Mayor (TAM).

¿Cómo participar en el quiz de TEC Ovalle y obtener la tarjeta Kupos?

El quiz busca que las personas conozcan el funcionamiento del nuevo transporte público antes de utilizarlo. Puede intentarse más de una vez y está disponible para todas las personas con RUT chileno vigente.

Para participar se deben seguir estos pasos:

Ingresar: entrar a red.tecovalle.cl y responder las 13 preguntas.

entrar a red.tecovalle.cl y responder las 13 preguntas. Completar: acertar correctamente todas las preguntas del quiz.

acertar correctamente todas las preguntas del quiz. Reservar: el sistema registra el RUT y reserva la tarjeta.

el sistema registra el RUT y reserva la tarjeta. Retirar: presentar la cédula de identidad en el Centro de Atención al Usuario (CAU).

presentar la cédula de identidad en el Centro de Atención al Usuario (CAU). Plazo: retirar la tarjeta hasta el 28 de febrero de 2027.

Una vez completado correctamente el cuestionario, el participante recibe la confirmación de la reserva.

¿Qué tarjeta Kupos se entregará y cuánto dinero tendrá?

Las personas que completen correctamente el quiz podrán recibir una tarjeta Kupos de edición limitada, correspondiente a tarifa adulto, con una carga inicial de $2.000.

El stock disponible es de 2.000 tarjetas y se entregará una por persona.

Las tarjetas están ilustradas con cuatro especies de la fauna nativa de la zona:

Pitotoy.

Degú.

Guiña.

Zorro chilla.

La tarjeta no es canjeable por dinero.

¿Quiénes pueden participar en el quiz de TEC Ovalle?

La actividad está disponible para todas las personas que cuenten con RUT chileno vigente.

Además, el quiz puede realizarse más de una vez. Sin embargo, la reserva de la tarjeta se genera cuando el participante responde correctamente las 13 preguntas.

La iniciativa no contempla tarjetas correspondientes a la TNE ni a la TAM.

¿Dónde y hasta cuándo se puede retirar la tarjeta Kupos?

Las personas que hayan reservado correctamente su tarjeta deberán retirarla presentando su cédula de identidad en el Centro de Atención al Usuario (CAU), ubicado en calle Coquimbo 437, Ovalle.

El retiro estará disponible hasta el 28 de febrero de 2027, fecha en que termina la marcha blanca del nuevo sistema de transporte público.

Los horarios de atención informados son:

Lunes a jueves: 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 horas.

08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:30 horas. Viernes: 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas.

Si la tarjeta no es retirada dentro del plazo, la reserva quedará sin efecto y podrá ser asignada a otro participante.

Las bases completas de la actividad están disponibles en red.tecovalle.cl.

¿Cuándo comienza la marcha blanca del nuevo transporte público de Ovalle?

El nuevo sistema inicia su marcha blanca este sábado 3 de octubre con 41 buses 100% eléctricos, que recorrerán los siete servicios urbanos de la ciudad.

Este periodo se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027 y permitirá ajustar las frecuencias de los recorridos según la demanda real, mientras los usuarios se familiarizan con el nuevo sistema.

Desde el inicio de la marcha blanca, el pago será 100% electrónico mediante tarjeta Kupos, TNE, código QR y tarjetas de débito y crédito, incluida la Cuenta RUT de BancoEstado.

“Queremos que los ovallinos lleguen informados al primer viaje. Un sistema nuevo cambia hábitos: los recorridos, los paraderos y, sobre todo, la forma de pagar, que será 100% electrónica. Este quiz es una manera simple y entretenida de aprender, y la tarjeta es nuestra forma de darles la bienvenida”, señaló Alejandro Lee, director ejecutivo de TEC Ovalle.