Entre el 5 y el 7 de octubre se desarrolla el Cyber Monday 2026, una de las jornadas de mayor actividad del comercio electrónico en Chile. Y mientras miles de consumidores buscan descuentos, los ciberdelincuentes también aprovechan el aumento de las transacciones para intentar robar datos personales, información bancaria y dinero.

El problema es que las estafas están evolucionando. Ya no basta con detectar un correo mal escrito o un sitio lleno de errores ortográficos. La inteligencia artificial permite generar mensajes, imágenes y páginas mucho más convincentes, aumentando las posibilidades de que una persona entregue sus datos o realice un pago en un sitio fraudulento.

De acuerdo con expertos, entre las modalidades de fraude asociadas a las compras digitales se encuentran el phishing y smishing, los sitios web clonados, las ofertas fantasmas en redes sociales y marketplaces, el robo de datos de tarjetas, los falsos enlaces de seguimiento y despacho, el quishing mediante códigos QR y las aplicaciones falsas.

Pedro Gallardo, director de IndraMind Cybersecurity, detalla que precisamente en eventos como este, “aumenta exponencialmente la actividad de sitios falsos, campañas de phishing y robo de datos bancarios. Los delincuentes aprovechan el alto volumen de compras y la ansiedad por ofertas para generar fraudes rápidos. En fechas masivas de comercio electrónico, los ciberdelincuentes también hacen su propio ‘CyberDay’ delictivo, y es clave estar alerta”.

Ohbrayan Ávila, coordinador de Ciberseguridad de la Universidad del Alba, en tanto, agrega un dato relevante: “lo preocupante es que hoy el fraude puede ser mucho más convincente: con inteligencia artificial es posible crear sitios, mensajes, imágenes e incluso voces que imitan bastante bien a una empresa legítima. Por eso, ya no basta con fijarse en la ortografía o en la apariencia de una página; hay que verificar el origen del enlace y realizar la compra ingresando directamente al sitio oficial del comercio”.

Las 10 estafas a las que hay que poner atención durante el Cyber Monday

Según lo que exponen los expertos, esto son los 10 principales puntos a los que sí o sí debes ponerle atención en este nuevo Cyber en Chile:

1. Phishing creado con inteligencia artificial

El clásico mensaje de “su compra fue rechazada” o “su tarjeta será bloqueada” ahora puede ser mucho más difícil de identificar.

“La inteligencia artificial permite generar correos, mensajes de WhatsApp y páginas falsas con una redacción prácticamente idéntica a la comunicación de una empresa legítima, sin los errores ortográficos que tradicionalmente podían servir como señal de alerta”, dice el experto de la Universidad del Alba.

Por eso, la recomendación es no ingresar a una tienda o banco desde un enlace recibido por correo, SMS o mensajería. Lo más seguro es escribir directamente la dirección oficial en el navegador o acceder desde una aplicación previamente instalada.

2. Sitios clonados que parecen reales

Otra de las modalidades más frecuentes es la creación de páginas que copian prácticamente todos los elementos visuales de una tienda conocida: logotipo, colores, fotografías, promociones e incluso sistemas de pago.El consumidor puede creer que está comprando en una marca reconocida cuando, en realidad, está entregando sus datos directamente a los estafadores.

¿Cómo darse cuenta? “Hay señales importantes: errores ortográficos, URLs sospechosas, ausencia de candado de seguridad, ofertas irreales o solicitudes excesivas de datos personales. También es recomendable ingresar directamente a los sitios oficiales y evitar acceder desde enlaces enviados por terceros o redes sociales”, aconseja Gallardo, de Indramind.

3. La “oferta demasiado buena para ser verdad”

Un televisor, celular, computador o consola a un precio extraordinariamente bajo puede ser utilizado como gancho. En redes sociales y marketplaces pueden aparecer publicaciones con descuentos muy superiores a los habituales. El supuesto vendedor luego deriva la conversación a WhatsApp y solicita una transferencia directa para “asegurar” el producto.

El problema es que una vez realizada la transferencia puede ser muy difícil recuperar el dinero. Por eso, una señal de alerta especialmente importante es que el vendedor insista en abandonar una plataforma segura para realizar el pago directamente.

4. Falsos mensajes de despacho

Esta modalidad puede aparecer incluso después de haber realizado una compra real. El consumidor recibe un SMS, correo o WhatsApp que aparenta provenir de una empresa de transporte y señala que existe un problema con el despacho: falta pagar una pequeña suma, confirmar una dirección o actualizar los datos de entrega.

El enlace conduce a una página falsa que solicita información personal, datos de la tarjeta o credenciales bancarias.

5. Quishing: estafas a través de códigos QR

Los códigos QR también pueden convertirse en una puerta de entrada para una estafa. Un QR publicado en redes sociales, enviado por correo o incluso incorporado en un supuesto comprobante puede dirigir al usuario a una página falsa para robar sus credenciales.

Esta amenaza ha adquirido especial relevancia durante 2026. Según datos citados a partir del ESET Threat Report H1 2026, los códigos QR estuvieron presentes en el 11% de los correos de phishing detectados durante el primer semestre del año.

La recomendación es la misma que con cualquier enlace: antes de ingresar información, revisar cuidadosamente a qué dirección está llevando el código.

6. “Soporte al cliente” falso

Una modalidad que puede crecer durante las jornadas de alto tráfico es la suplantación de los canales de atención. Por ejemplo: un usuario publica en redes sociales que tuvo un problema con una compra y aparece una supuesta cuenta de atención al cliente que le ofrece solucionar el problema rápidamente.

El falso ejecutivo puede solicitar datos de tarjeta, códigos de verificación, claves o incluso pedir instalar una aplicación para “ayudar” remotamente.La recomendación es contactar a la empresa utilizando exclusivamente los canales publicados en su sitio oficial.

7. Aplicaciones falsas

Los delincuentes también pueden crear aplicaciones que imitan a tiendas, bancos o servicios de delivery. El objetivo puede ser obtener credenciales, datos personales o permisos que permitan acceder a información almacenada en el teléfono.Por eso, durante el Cyber Monday es recomendable descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales y verificar quién es el desarrollador antes de instalarlas. SERNAC identifica las aplicaciones falsas como una de las modalidades de fraude digital vinculadas a las compras.

8. Deepfakes, voces clonadas y falsos ejecutivos

La inteligencia artificial abre además una nueva posibilidad: que el engaño no llegue solamente por escrito.

La clonación de voz y los deepfakes permiten construir audios o videos que imitan a personas reales. En un contexto de compras, podrían utilizarse para aparentar que un ejecutivo, influencer o representante de una marca está recomendando una promoción o solicitando una acción.En este escenario, escuchar una voz conocida o ver un video aparentemente auténtico tampoco debería ser considerado una garantía de legitimidad. Reportes recientes sobre las amenazas para estas jornadas advierten precisamente sobre el uso de IA, bots, deepfakes y vishing para hacer más sofisticados los fraudes.

9. Publicidad falsa generada con IA

Otra amenaza emergente son los anuncios falsos que utilizan fotografías y videos generados o manipulados mediante inteligencia artificial. Pueden aparentar ser negocios reales y ofrecer productos que finalmente no corresponden a lo prometido.Por eso, una fotografía profesional, un video atractivo o una gran cantidad de seguidores no necesariamente significa que un vendedor sea legítimo.

10. El “último minuto” como herramienta de manipulación

“Quedan dos unidades”, “la oferta termina en cinco minutos”, “99 personas están viendo este producto” o “última oportunidad”. No toda alerta de stock o tiempo es necesariamente falsa, pero los delincuentes utilizan este tipo de mensajes para impedir que el consumidor tenga tiempo de verificar el sitio, comparar precios o revisar quién está detrás de la oferta.