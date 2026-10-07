Revisa los beneficios a los que puedes acceder si estás afiliado a Fonasa

Las personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen acceso a una variedad de beneficios, que incluyen desde el nuevo programa Copago Cero hasta descuentos en medicamentos en ciertas farmacias.

A qué beneficios pueden acceder los afiliados a Fonasa

Copago Cero

Los afiliados a Fonasa en todos sus tramos, A, B, C o D, tienen acceso a atención médica gratuita en el sistema público de salud, incluyendo hospitales y Cesfam.

El Copago Cero se activa automáticamente para todos los cotizantes, por lo que no es necesario realizar una solicitud o postulación para beneficiarse de él.

Devolución de excedentes

Cada año, Fonasa realiza una devolución masiva de las cotizaciones de salud que se hayan pagado en exceso a sus afiliados.

Estos fondos provienen de situaciones en las que los trabajadores pagaron cotizaciones que superaron el tope imponible legal mensual, o cuando los empleadores realizaron un pago duplicado por error.

Bono PAD

El Bono Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) es un beneficio que permite a los afiliados y sus cargas familiares acceder a diversos paquetes de prestaciones y atenciones en salud, pagando un precio fijo y conocido para intervenciones quirúrgicas o procedimientos.

Este bono está disponible para quienes estén inscritos en los tramos B, C o D y cubre la totalidad del procedimiento. Para consultar las enfermedades incluidas en el Bono PAD y sus respectivos costos, es necesario revisar la información específica disponible.

AUGE-GES

El Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), también conocido como Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), brinda cobertura para 87 enfermedades a través de Fonasa o Isapre (puedes consultar la lista completa aquí).

Con el AUGE, los afiliados a Fonasa y sus cargas familiares garantizan atención desde la sospecha o confirmación del diagnóstico, hasta el tratamiento y el seguimiento o rehabilitación, según el tipo de problema de salud.

Descuentos en medicamentos

Los afiliados a Fonasa pueden obtener descuentos preferenciales en más de 6.900 medicamentos gracias a un convenio directo entre Fonasa y diversas cadenas de farmacias a nivel nacional.

Estos descuentos se aplican automáticamente a los afiliados. Para verificar qué farmacias están adheridas a este beneficio, pueden utilizar el Buscador de Medicamentos en convenio.

Ley Ricarte Soto

La Ley Ricarte Soto establece un sistema de protección financiera que garantiza el diagnóstico y tratamiento de 27 enfermedades de alto costo. Esta ley cubre el 100% del costo de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos específicos para cada enfermedad, según lo establecido en el decreto correspondiente.

El beneficio está disponible no solo para afiliados a Fonasa, sino también para cotizantes de Isapre, Capredena y Dipreca, sin importar su situación económica.

Protección económica

Además de la cobertura en salud, Fonasa ofrece beneficios económicos para apoyar la estabilidad financiera de sus afiliados.

Los cotizantes pueden acceder a licencias médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). Además, tienen la opción de solicitar un Préstamo Médico para financiar parcial o totalmente su cuenta hospitalaria.

Ley de Urgencias

La Ley de Urgencias garantiza asistencia médica inmediata en el Servicio de Urgencia más cercano, ya sea público o privado, en situaciones de emergencia con riesgo de muerte o de secuelas funcionales graves.

Este beneficio se aplica independientemente de la situación económica de la persona o de si es beneficiario de Fonasa. En caso de enfrentar una urgencia, ningún establecimiento de salud puede exigir la firma de un documento en garantía para proporcionar atención médica.