Presupuesto 2027 recorta fondos a la U. de Chile para PAES y programas de interés nacional

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 abrió un nuevo flanco en Educación Superior. La Universidad de Chile advirtió que dos asignaciones contempladas en la Partida 09 del Ministerio de Educación sufrirán reducciones que afectan tanto a programas que presta directamente a organismos del Estado como al funcionamiento del sistema nacional de admisión universitaria.

El primer recorte corresponde a Actividades de Interés Nacional (AIN), cuya asignación disminuirá un 19,4% real respecto de 2026, equivalente a $1.896 millones menos.

La Universidad de Chile advierte que el impacto se concentrará en alrededor de 40 programas desarrollados por más de 15 facultades e institutos, debido a que el proyecto separó al Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) y al Programa de Riesgo Sísmico en líneas presupuestarias específicas que no sufren la misma reducción.

Entre las iniciativas financiadas a través de Actividades de Interés Nacional existen funciones que la casa de estudios ejecuta en coordinación con organismos públicos y que trascienden su actividad académica.

Una de ellas es la pesquisa neonatal. El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) funciona desde 1996 como Centro de Referencia Nacional del Ministerio de Salud, realiza seguimiento a cerca de 1.200 personas con enfermedades metabólicas y participa en el análisis de la pesquisa neonatal ampliada para todos los recién nacidos del país, que comprende 20 patologías y supone unos 4.000 exámenes adicionales cada mes.

En materia de cáncer, el Centro de Oncología Preventiva funciona como laboratorio de referencia nacional junto al Instituto de Salud Pública y coordina 22 laboratorios pertenecientes a la red nacional de citología.

También se verían alcanzadas actividades relacionadas con la inocuidad alimentaria. Según los antecedentes entregados por la universidad, más del 90% de los ensayos realizados por su laboratorio de Veterinaria corresponden a verificaciones para Sernapesca, además del apoyo que presta al Servicio Agrícola y Ganadero en el control de residuos.

La asignación también sostiene prestaciones dirigidas directamente a la población. Solo durante el primer semestre de 2026, los programas involucrados registraron 2.569 atenciones psicológicas, 518 personas atendidas por la clínica jurídica, más de 12.000 participantes en programas de salud bucal y 2.070 pacientes en el hospital veterinario subvencionado.

A ello se suman 143 trabajadores de la construcción que participaron en actividades de formación y distintas iniciativas desplegadas fuera de Santiago, entre ellas estaciones experimentales en Coquimbo, Purranque y Frutillar y el Programa Chiloé.

La reducción alcanza además actividades culturales y patrimoniales de la institución, entre ellas el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), que recibió 132.903 visitantes durante el primer semestre de este año, y el Teatro Nacional Chileno.

La segunda partida cuestionada corresponde al Sistema de Acceso a la Educación Superior, que financia funciones ejecutadas por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE).

El proyecto reduce esta asignación desde $17.809 millones a $16.581 millones, una disminución real de 6,9% y $1.228 millones menos.

Según los antecedentes entregados por la Universidad de Chile, se trata de la primera rebaja nominal desde que existe esta asignación. Entre 2022 y 2026 los recursos habían aumentado 41% y su ejecución había sido prácticamente del 100% cada año.

La reducción se produce mientras el DEMRE consolida la aplicación de la PAES de Invierno y debe avanzar en la implementación del nuevo Puntaje Ranking para la Admisión 2028, bajo un convenio que permanece vigente hasta ese mismo año.

Aunque los recursos son transferidos a la Universidad de Chile, la función no se limita a esa casa de estudios: el DEMRE administra el sistema de acceso y la PAES utilizada por los postulantes de todas las universidades adscritas.

Los recortes se insertan en una redistribución más amplia de los recursos de Educación. La presentación realizada por el propio Ministerio ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos muestra que el gasto destinado a Educación Superior disminuye en torno a $37 mil millones respecto de la base ajustada de 2026.

En términos globales, el Mineduc presenta el Presupuesto 2027 bajo un escenario de “estrechez fiscal” y sostiene que Educación continúa siendo prioritaria. La cartera representa el 21,4% del presupuesto total del sector público y concentra $17,32 billones en el proyecto.

Sin embargo, el diseño contempla reasignaciones dentro de la propia partida para financiar las prioridades escogidas por el Ejecutivo. La presentación del ministerio explicita que los aumentos de gasto son posibles “gracias a reasignaciones intra-partida”: se suman $86 mil millones para infraestructura de educación pública y $38 mil millones para jardines infantiles, mientras se restan $35 mil millones a Becas TIC, $53 mil millones a subvenciones y $36 mil millones a Educación Superior.

El Gobierno ha planteado, además, que busca revertir una tendencia de la última década en que el presupuesto de Educación Superior creció por sobre el destinado a Educación Parvularia. Para 2027, la cartera proyecta un aumento de 3% en el gasto para jardines infantiles y $48.318 millones adicionales para la operación de establecimientos VTF, Junji e Integra.

En ese escenario, la Universidad de Chile solicita que las dos asignaciones afectadas sean restituidas al nivel de la Ley de Presupuestos 2026 en términos reales. Esto implica llevar Actividades de Interés Nacional a $9.766 millones y el Sistema de Acceso a $17.809 millones, ambos expresados en pesos de 2027.

La discusión queda ahora radicada en el Congreso, donde la casa de estudios buscará que los recursos sean repuestos durante la tramitación presupuestaria.