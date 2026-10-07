Se desconoce su dueño: Encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción

Lo que debía ser una revisión rutinaria para detectar irregularidades terminó en un hallazgo de sustancias ilícitas dentro de un casillero en la Primera Comisaría de Concepción.

Recipientes de marihuana y ketamina aparecieron en la zona del personal de la comisaría penquista, en pleno centro de la ciudad, arrojó una investigación del Departamento de Asuntos Internos.

“Carabineros cuenta con mecanismos de control interno que permiten detectar y denunciar situaciones que deben ser esclarecidas”, señaló el seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto.

“En este caso, tras una fiscalización de control interno de esta institución, se encontró una sustancia que, tras las respectivas pericias, fue determinada como droga”, agregó la autoridad.

“Como Gobierno, respaldamos estos controles y esperamos que la investigación permita determinar, con absoluta claridad, cómo llegó esta sustancia al lugar”, finalizó el jefe regional de Seguridad.

Desde Carabineros informaron que se traspasó el procedimiento a la Fiscalía Militar. Al cierre de esta nota, se instruyó el inicio de una investigación administrativa para determinar las circunstancias en que llegó la droga al casillero del personal policial, como también si es que pertenece a algún funcionario.