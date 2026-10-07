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Se desconoce su dueño: Encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción PAÍS Museo Histórico de Carabineros de Chile

Se desconoce su dueño: Encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Hasta el cierre de esta edición, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad de la Región del Biobío han logrado determinar a quién pertenece la droga encontrada. Una investigación ya está en curso para determinar eventuales responsabilidades.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Marihuana y ketamina fueron encontradas en un casillero de la Primera Comisaría de Concepción, en la Región del Biobío. El hallazgo ocurrió durante controles internos realizados por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar). La institución informó a la Fiscalía Militar y abrió una investigación administrativa para determinar cómo llegaron las sustancias al lugar y establecer eventuales responsabilidades. Hasta ahora, se desconoce a quién pertenece la droga encontrada.
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Lo que debía ser una revisión rutinaria para detectar irregularidades terminó en un hallazgo de sustancias ilícitas dentro de un casillero en la Primera Comisaría de Concepción.

Recipientes de marihuana y ketamina aparecieron en la zona del personal de la comisaría penquista, en pleno centro de la ciudad, arrojó una investigación del Departamento de Asuntos Internos.

“Carabineros cuenta con mecanismos de control interno que permiten detectar y denunciar situaciones que deben ser esclarecidas”, señaló el seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto.

“En este caso, tras una fiscalización de control interno de esta institución, se encontró una sustancia que, tras las respectivas pericias, fue determinada como droga”, agregó la autoridad.

“Como Gobierno, respaldamos estos controles y esperamos que la investigación permita determinar, con absoluta claridad, cómo llegó esta sustancia al lugar”, finalizó el jefe regional de Seguridad.

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Desde Carabineros informaron que se traspasó el procedimiento a la Fiscalía Militar. Al cierre de esta nota, se instruyó el inicio de una investigación administrativa para determinar las circunstancias en que llegó la droga al casillero del personal policial, como también si es que pertenece a algún funcionario.

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