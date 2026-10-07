¿The Last Dance para Michelle? Bachelet no descarta una tercera candidatura presidencial para 2029

Michelle Bachelet está de regreso en la política nacional y dejó abierta la puerta a un escenario que hasta ahora se mantenía en el terreno de las especulaciones: competir por tercera vez por la Presidencia de la República en las elecciones de 2029.

La expresidenta abordó directamente esa posibilidad en una entrevista con el programa De la Región al Mundo, de TVU y la Universidad de Concepción, luego de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En el cierre de la conversación, Bachelet fue consultada con una referencia a la tradicional frase dieciochera: “si no hay segunda sin tercera”.

La exmandataria guardó silencio durante unos segundos antes de responder: “Yo creo que sí, yo creo que sí”.

La respuesta fue seguida por una pregunta directa sobre si su regreso a Chile y su reaparición pública podían traducirse eventualmente en una nueva candidatura a La Moneda.

Bachelet evitó confirmar una decisión electoral, pero dejó claro que pretende mantenerse activa en la política nacional y trabajar por la articulación del progresismo.

Explicó que desde la Fundación Horizonte Ciudadano, centro de estudios que fundó, ha trabajado durante este tiempo para acercar a sectores democráticos y progresistas.

“Yo voy a intentar, otra cosa será si los partidos así lo quieren o no”, sostuvo.

La exmandataria también abordó el acto realizado en La Pintana tras su regreso, que fue interpretado por algunos sectores como una suerte de relanzamiento político. Según explicó, ella inicialmente no estaba disponible para participar porque consideraba que podía ser malinterpretado y aseguró que no había solicitado la actividad.

“Pero la verdad es que, sea cual sea el caso, Paulina, yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté en mis manos, para buscar que haya unidad de progresismo”, afirmó.

Bachelet vinculó esa decisión con su preocupación por eventuales retrocesos en derechos alcanzados durante las últimas décadas, particularmente aquellos relacionados con las mujeres.

“De repente me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años. En particular las mujeres, por supuesto los hombres también, pero me refiero a las mujeres, porque ha sido más difícil, más lento”, sostuvo.

La expresidenta insistió en que continuará participando tanto en el debate nacional como en actividades internacionales.

“Yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así, bueno la verdad que nunca he tejido”, señaló.

Y agregó: “Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Su regreso a la discusión política chilena ocurre después del término de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. En la misma entrevista, Bachelet explicó que decidió abandonar la carrera al considerar que existía un “veto de facto” contra su postulación entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La exmandataria aseguró que durante su campaña internacional fue consultada reiteradamente por la falta de respaldo del actual Gobierno chileno a su candidatura.

“Yo creo que hay una razón más ideológica, más de fondo. Pero cuánto me afectó, no podría saberlo”, sostuvo.

Bachelet aseguró que en sus reuniones con autoridades extranjeras se repetía una pregunta: “¿Cómo se explica usted que su país no lo haya aprobado?”.

Según relató, su respuesta apuntaba al cambio de Gobierno y a diferencias ideológicas. También contrastó esa situación con el respaldo que el expresidente Gabriel Boric mantuvo a Andrés Allamand para un cargo internacional pese a las diferencias políticas entre ambos.