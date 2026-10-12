Suspensión de clases martes 13 de octubre: revisa qué colegios y jardines no tendrán actividades

La llegada de un nuevo frente de mal tiempo a la zona central y las consecuencias del reciente aluvión en San Carlos de Apoquindo llevaron a suspender las clases en distintos establecimientos de Las Condes para este martes 13 de octubre.

Hasta la tarde de este lunes, la medida contempla 21 establecimientos educacionales, entre colegios y jardines infantiles, ubicados principalmente en sectores cercanos a la zona afectada. Por ahora, no existe una suspensión general de clases para toda la Región Metropolitana.

La decisión busca reducir los desplazamientos hacia San Carlos de Apoquindo y facilitar las labores de limpieza, retiro de barro y recuperación de los sectores afectados, en momentos en que además se esperan nuevas precipitaciones en Santiago.

¿Qué colegios suspenden clases este martes 13 de octubre?

Los establecimientos que no tendrán clases son:

San Francisco del Alba

Scuola Italiana Vittorio Montiglio

San Francisco de Asís

Wenlock

Redland

Cordillera de Las Condes

William Kilpatrick

Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Cumbres

Nuestra Señora del Loreto

Virgen de Pompeya

San Nicolás de Myra

¿Qué jardines infantiles estarán sin clases?

También se confirmó la suspensión de actividades en nueve jardines infantiles:

Ganbaru

Bambú

Waldorf Gabriela Mistral

El Otoñal

Montessori Rayhue IV

General Blanche

El Alba

Runningbrook

Greenery House

Universidades tendrán clases online

A las suspensiones se sumaron medidas especiales adoptadas por instituciones de educación superior ubicadas en el sector oriente de Santiago.

La Universidad de los Andes y la Universidad del Desarrollo informaron que realizarán sus actividades académicas de manera remota durante la jornada, con el objetivo de disminuir el tránsito hacia San Carlos de Apoquindo.

¿Por qué se suspendieron las clases en Las Condes?

La suspensión está relacionada principalmente con las consecuencias del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo y con la necesidad de mantener despejadas las vías para los trabajos de emergencia.

A ello se suma la llegada de nuevas precipitaciones a la Región Metropolitana, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades ante posibles nuevos episodios de remoción en masa, acumulación de agua o dificultades de desplazamiento.

Hasta ahora, las autoridades no han informado una suspensión masiva de clases en Santiago ni en toda la Región Metropolitana para este martes 13 de octubre.

Por esta razón, se recomienda a padres, apoderados y estudiantes revisar durante las próximas horas los canales oficiales de cada establecimiento, de las municipalidades y del Ministerio de Educación, ya que las medidas pueden ser modificadas de acuerdo con la evolución del sistema frontal y las condiciones de seguridad.