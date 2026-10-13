Los conciertos de BTS en Chile se realizarán los días 14, 16 y 17 de octubre en Santiago, pero las condiciones meteorológicas podrían variar según la fecha. Mientras AccuWeather advierte de una posible tormenta durante la tarde del primer espectáculo, para las otras dos jornadas se esperan cielos mayormente nublados o soleados. Por eso, revisar el pronóstico y conocer los objetos permitidos puede ayudar a planificar la llegada al recinto.

– Miércoles 14: parcialmente despejado, con probabilidad de tormenta en la tarde. Máxima de 22 °C y mínima de 8 °C.

– Viernes 16: mayormente nublado, con 16 % de probabilidad de lluvia. Máxima de 23 °C y mínima de 12 °C.

– Sábado 17: soleado, con 3 % de probabilidad de lluvia. Máxima de 23 °C y mínima de 11 °C.

Meteored, otro servicio de pronóstico, prevé nubes y claros para las tres fechas, con máximas entre 19 y 21 °C, y no marca lluvia para ninguno de los conciertos.

¿Se puede entrar con paraguas al concierto de BTS en Chile?

Sí, DG Medios permite entrar con un paraguas pequeño, además de un cojín para sentarse y un abanico. Cada asistente puede llevar un solo bolso de hasta 30 por 60 centímetros.

Qué llevar a los conciertos de BTS según el pronóstico del tiempo

Aunque las previsiones difieren entre los servicios meteorológicos, el miércoles 14 de octubre concentra la mayor posibilidad de precipitaciones durante la tarde. Antes de salir, conviene consultar el pronóstico actualizado y revisar las condiciones de acceso de DG Medios, especialmente las reglas sobre paraguas y bolsos.

Además de revisar el pronóstico del tiempo, quienes asistan a los conciertos de BTS en el Estadio Nacional deben informarse sobre la extensión del horario del Metro de Santiago, los estacionamientos habilitados bajo la modalidad Park and Ride y los cortes y desvíos de tránsito en los alrededores del recinto. Planificar el viaje con anticipación y revisar los canales oficiales de transporte y las autoridades permitirá evitar contratiempos al llegar y salir del espectáculo.