Caja 18 ofrece mamografías gratis hasta el 30 de octubre: Cómo obtener el beneficio

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, Caja 18 ofrece a sus afiliadas la posibilidad de realizarse mamografías bilaterales o unilaterales a costo $0 en centros de RedSalud. El beneficio estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 y busca promover la salud preventiva de las mujeres.

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años afiliadas a Caja 18 en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena.

Las afiliadas menores de 40 años deberán presentar una orden médica al momento de la atención.

¿Cómo acceder al beneficio de mamografía a costo $0?

Las afiliadas deben coordinar su mamografía a través de los canales de RedSalud:

Sitio web oficial: www.redsalud.cl.

Call Center RedSalud: 600 718 6000.

Para activar el beneficio, deberán identificarse como afiliadas a Caja 18, presentar su cédula de identidad y autentificarse mediante el sistema IMED en el centro de salud.

Consulta médica ginecológica a costo $0 en otros centros médicos

Complementando esta acción preventiva, hasta el 30 de octubre Caja 18 ofrece a sus afiliadas la opción de acceder a una consulta médica ginecológica a costo $0.

La atención debe realizarse exclusivamente en los centros médicos indicados en el siguiente enlace: Centros médicos con reembolso de Caja 18.

Posterior a la consulta médica, las afiliadas deberán gestionar el reembolso directamente en las sucursales de Caja 18.

¿Dónde consultar los detalles de los beneficios de Caja 18?

Para conocer más información sobre las condiciones y el acceso a las prestaciones, las afiliadas pueden visitar el sitio oficial de Caja 18 sobre atención en RedSalud.