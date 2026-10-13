Metro restringe servicio en líneas 1 y 2 en medio de tormenta eléctrica en Santiago

Metro de Santiago informó durante la tarde de este martes el cierre de estaciones y la operación parcial de la Línea 2, en medio de la tormenta eléctrica que afecta a la capital.

Según lo comunicado, la Línea 2 mantiene su servicio únicamente entre Vespucio Norte y Los Héroes, y entre Lo Ovalle y Hospital El Pino.

En la Línea 1, Pedro de Valdivia permanece cerrada y sin detención de trenes. La estación Salvador, en tanto, está habilitada solo para la salida de pasajeros, por lo que no permite el ingreso.

Estaciones afectadas por las interrupciones

Entre las estaciones informadas sin servicio se encuentran:

Pedro de Valdivia (L1).

Toesca (L2).

Parque O’Higgins (L2).

Rondizzoni (L2).

A estas restricciones se suma el cierre de los accesos para ingresar a Salvador, en Línea 1.

Canales de ayuda y medidas ante una evacuación

Ante una emergencia en la red, los pasajeros pueden llamar al 1411 e indicar su ubicación. Quienes sean víctimas o testigos de acoso pueden comunicarse al 1488.

También es posible contactar al personal de Metro mediante los intercomunicadores disponibles en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

Si se dispone una evacuación, se debe mantener la calma, seguir las instrucciones del personal y evitar correr. En la medida de lo posible, se recomienda ayudar a menores y personas con dificultades de movilidad a descender del tren.