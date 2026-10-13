Suspensión de clases 14 de octubre por lluvias: revisa qué comunas no tendrán actividades

Las intensas lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizos que afectaron a Santiago durante la tarde del martes 13 de octubre provocaron inundaciones y daños en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Ante esta situación, las municipalidades de Providencia y Ñuñoa anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 14 de octubre en sus establecimientos educacionales municipales.

La medida busca resguardar a estudiantes, docentes y funcionarios, además de permitir la revisión de las instalaciones afectadas por las precipitaciones.

¿En qué comunas se suspendieron las clases?

La suspensión fue anunciada en dos comunas de la Región Metropolitana:

Providencia: los establecimientos educacionales municipales no tendrán clases este miércoles debido al ingreso de agua en distintos recintos y a la necesidad de realizar labores de limpieza.

Ñuñoa: la Corporación Municipal de Desarrollo Social informó la suspensión preventiva de las actividades escolares para inspeccionar los recintos y evaluar posibles daños.

¿Por qué suspendieron las clases en Providencia?

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, explicó que el agua ingresó a distintos establecimientos educacionales, por lo que será necesario retirar el agua acumulada y acondicionar los espacios antes de recibir nuevamente a las comunidades escolares.

La jornada del miércoles estará destinada a las labores de limpieza y recuperación de los recintos afectados.

¿Qué pasará con los colegios municipales de Ñuñoa?

En Ñuñoa, la suspensión permitirá que los equipos correspondientes inspeccionen la infraestructura y comprueben las condiciones de seguridad de los establecimientos.

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa informó que durante este miércoles se revisarán las dependencias para determinar si existen daños y qué medidas serán necesarias antes de retomar las actividades.

¿Qué deben hacer las familias?

Las familias de estudiantes de establecimientos municipales de Providencia y Ñuñoa deben mantenerse atentas a los canales oficiales de sus respectivas municipalidades y corporaciones educacionales para conocer las novedades sobre el funcionamiento de los recintos.

También es importante verificar directamente con cada establecimiento si existen instrucciones adicionales sobre actividades, evaluaciones o el regreso a clases.

Importante: el anuncio informado corresponde a los establecimientos educacionales municipales de ambas comunas. No implica, por sí solo, que la suspensión se aplique a todos los colegios particulares subvencionados o particulares pagados.