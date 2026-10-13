¿Turbus está funcionando? Estado de terminal y buses por las lluvias en Santiago

Ante las lluvias y condiciones climáticas que afectan a Santiago este martes 13 de octubre, Turbus emitió una declaración pública para informar sobre el funcionamiento de sus servicios y de su terminal ubicado en Estación Central.

La empresa aseguró que tanto el Terminal ETB de Turbus como su flota de buses se encuentran operativos y funcionando con normalidad.

La compañía realizó la aclaración luego de que comenzaran a circular imágenes en redes sociales asociadas a los efectos del sistema frontal en la capital.

“Ante las condiciones climáticas que afectan a Santiago, Turbus aclara que las imágenes que circulan en redes sociales no corresponden a su Terminal ETB, ubicado en Estación Central”, señaló la empresa.

¿Están saliendo los buses de Turbus desde Estación Central?

De acuerdo con la información entregada por Turbus, el terminal se encuentra operativo y los servicios de la compañía funcionan con normalidad.

Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas y las posibles dificultades de desplazamiento en distintos puntos de Santiago, la empresa recomendó a quienes tengan un viaje programado trasladarse con anticipación hacia el terminal.

“Para quienes tienen un viaje programado, recomendamos planificar su traslado al terminal con anticipación y tomar los resguardos necesarios ante las condiciones climáticas”, indicó Turbus.

De esta manera, hasta la información comunicada por la empresa, no se ha informado una suspensión general de los servicios de Turbus ni del funcionamiento de su Terminal ETB de Estación Central.