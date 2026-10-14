Las personas afiliadas a Fonasa que buscan acceder a una cirugía para tratar la obesidad pueden optar al PAD de Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, un paquete que reúne la intervención y distintas prestaciones médicas por un precio conocido.

La manga gástrica es una operación que reduce el tamaño del estómago mediante la extracción de una parte del órgano. Se realiza por vía laparoscópica.

Estos son los valores informados para la prestación:

Valor total del PAD: $4.667.700.

Monto que paga el beneficiario: $1.983.770.

¿Qué incluye el Bono PAD para manga gástrica?

El paquete contempla distintas prestaciones asociadas a la intervención, la hospitalización y la recuperación. Entre ellas se encuentran:

Días de hospitalización.

Derecho de pabellón.

Honorarios del equipo profesiona l que participa en la cirugía.

l que participa en la cirugía. Exámenes de laboratorio e imagenología .

. Instrumental de laparoscopia.

Medicamentos e insumos necesarios durante la hospitalización.

necesarios durante la hospitalización. Prestaciones requeridas para resolver integralmente la patología contemplada en el PAD.

Además, incluye atención integral durante los 15 días posteriores al alta médica, con controles postoperatorios y tratamiento de las complicaciones más frecuentes contempladas en la cobertura.

¿Qué controles médicos incluye durante el primer año?

El Bono PAD también considera un protocolo de seguimiento después de la cirugía bariátrica.

Este contempla:

Al menos cuatro consultas médicas .

. Controles con nutricionist a.

a. Kinesioterapia , cuando sea necesaria.

, cuando sea necesaria. Exámenes de laboratorio.

Exámenes de imagenología, como una ecotomografía abdominal, cuando corresponda.

El objetivo es acompañar la recuperación y realizar los controles necesarios durante el primer año posterior a la intervención.

¿Pueden cobrarte un monto adicional por la cirugía?

De acuerdo con las condiciones del PAD, no se pueden cobrar diferencias al beneficiario por prestaciones que ya están incluidas en el paquete.

Esto comprende conceptos como los días cama, el derecho de pabellón, la arsenalera, los medicamentos y los insumos contemplados en la cobertura.

En caso de complicaciones incluidas en el PAD, también se considera el diagnóstico, el tratamiento y la hospitalización que sean necesarios, de acuerdo con las condiciones de la prestación.

Antes de tomar una decisión, es importante consultar directamente con Fonasa y el establecimiento de salud sobre los requisitos de acceso, las condiciones de la cobertura y los valores vigentes.