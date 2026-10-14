Santiago a un paso de concretar radares meteorológicos: autoridades buscan usar fondos de emergencia

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que se propuso la compra de radares meteorológicos para anticipar fenómenos climáticos extremos como los que han azotado a la capital durante estos últimos días. Se llevará a cabo una reunión con equipos de la Dirección Meteorología y el Gobierno Regional para, según indicó Codina, “tratar de dar solución a un problema que creo que se visualizaba ya hace bastantes años cuando se comenzó a hablar del cambio climático”.

Para llevar a cabo el proyecto, Codina propuso utilizar los fondos de emergencia amparados en la declaración decretada del Ejecutivo por fenómenos de El Niño. Esto se discutió durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado la noche del martes en Senapred.

“Le solicité al gobernador hacer uso del 2% que permite la Constitución para utilizar en emergencia frente a circunstancias de esta naturaleza y, por lo tanto, podríamos tener allí la fuente de financiamiento para poder adquirir estos radares meteorológicos”, explicó el delegado Codina en conversación con Cooperativa.

Los radares meteorológicos permiten observar con precisión la ubicación e intensidad de las precipitaciones, cómo evoluciona una tormenta y hacia dónde se desplaza. Según los especialistas, estos equipos logran entregar información anticipada de hasta cerca de media hora o más. El margen no está definido, ni asegurado, pero proporcionaría tiempo para la preparación frente a los fenómenos meteorológicos.

“Estoy poniendo todo de mi parte para tratar de conseguir fuentes de financiamiento que nos permitan adquirir esos radares meteorológicos que puedan darles más certeza a las autoridades para tomar decisiones”, aseguró Codina.

Por otro lado, el delegado presidencial abordó las problemáticas de la capital frente a precipitaciones fuertes o tormentas, y aseguró que “es evidente que tenemos una ciudad que adolece de muchos problemas de planificación”. Para la autoridad, uno de los ejemplos que demuestra esto fueron las consecuencias tras el aluvión de Las Condes, pues más allá de las viviendas afectadas, advirtió sobre los riesgos de la ocupación en ciertos terrenos.

Sin embargo, Codina enfatizo que “más que ponerme a buscar culpables o empezar a criticar hacia atrás, me interesa solucionar el futuro“.

La propuesta de instalar una red de radares meteorológicos en Chile viene desde 2019, luego de tornados que afectaron a la Región del Biobío. No obstante, las iniciativas nunca llegaron a concretarse. La instalación de una red fija requiere estudios para la ubicación de los equipos, la infraestructura, especialistas y mantenimiento.

Desde el Gobierno también abordaron las propuestas; según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que ya se está en busca de planes para adquirir e instalar los radares.