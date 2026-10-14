Tiempo en Chile: pausa de lluvias y calor hasta el domingo

Tras las recientes precipitaciones, el tiempo dará un giro en distintas zonas del país. Para este jueves 15 de octubre se esperan temperaturas de hasta 26 °C en sectores del centro-sur, junto con viento puelche y posibles tormentas eléctricas y chubascos en algunas regiones.

Según el pronóstico de Meteored, las condiciones estarán marcadas por los restos de la inestabilidad que dejó un sistema frontal y la presencia de una dorsal en altura, una zona de mayor presión atmosférica que favorecerá el aumento de las temperaturas.

Las proyecciones consideran los modelos de simulación atmosférica europeo ECMWF y estadounidense GFS, que permiten anticipar posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Calor primaveral y viento desde la cordillera

De acuerdo con el modelo GFS, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 26 °C en la Región de Los Ríos, en sectores como San José de la Mariquina, Máfil, Antilhue y Los Lagos.

En tanto, se proyectan máximas cercanas a los 25 °C en Santa Juana, Laja, Nacimiento, Santa Bárbara, Mulchén, Angol, Renaico, Collipulli, Los Sauces, Nueva Imperial, Loncoche, Lanco, Lican Ray y Malalhue.

El viento también será un factor relevante. Desde el mediodía, sectores cordilleranos del Biobío, La Araucanía y Los Ríos podrían registrar rachas cercanas a los 60 km/h, mientras que en la cordillera de Ñuble rondarían los 40 km/h.

Viento puelche, tormentas eléctricas y chubascos

El aumento de las temperaturas estará acompañado por el viento puelche, que desciende desde la cordillera de los Andes hacia el valle y puede favorecer condiciones propicias para el desarrollo de nubes convectivas.

Estas nubes pueden dar origen a tormentas eléctricas y precipitaciones de corta duración, pero de intensidad variable.

Según las proyecciones, los fenómenos podrían presentarse entre la tarde y la noche de este jueves, principalmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

También se esperan posibles chubascos en sectores precordilleranos de Ñuble y Biobío, además del valle y la precordillera de La Araucanía y Los Ríos.

La evolución de estos fenómenos dependerá de las condiciones atmosféricas locales, por lo que es importante revisar las actualizaciones del pronóstico.

¿Qué pasará con las lluvias en Santiago?

La Región Metropolitana registró precipitaciones intensas durante la jornada del martes, en medio del desarrollo de una baja segregada, un núcleo de aire frío aislado en altura que puede provocar inestabilidad atmosférica.

En menos de una hora, la estación de Quinta Normal acumuló cerca de 13 milímetros de lluvia, mientras que algunos sectores del sector oriente superaron los 30 milímetros. En el centro de Santiago, la temperatura descendió cerca de 9 °C en apenas 30 minutos.

Además, en Estación Central se reportó un fenómeno de nubosidad convectiva con características tornádicas, que está siendo evaluado por la Dirección Meteorológica de Chile.

Para lo que resta de la semana, el modelo europeo ECMWF proyecta una pausa de las precipitaciones en Santiago. Entre el jueves 15 y el domingo 18 de octubre, las temperaturas máximas oscilarían entre 19 y 22 °C, con presencia de nubosidad costera en algunos sectores.

¿Cuándo podrían regresar las lluvias a la zona central?

La tregua de las precipitaciones podría ser temporal. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, el martes 20 y el miércoles 21 de octubre podrían presentarse condiciones favorables para nuevas lluvias en la zona central.

Sin embargo, tanto la intensidad como la duración de las precipitaciones deberán confirmarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.

Por ello, quienes tengan actividades al aire libre o deban desplazarse durante los próximos días deberían revisar los pronósticos actualizados y considerar que las condiciones pueden cambiar, especialmente en las zonas donde se esperan tormentas y chubascos.