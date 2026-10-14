Tras gran fecha FIFA: Lawrence Vigouroux tiene talento de sobra y brilla en el ascenso inglés

Lawrence Vigouroux, portero de 32 años que defiende al Swansea City galés, destacó en la fecha FIFA recién pasada con grandes partidos –a pesar de los resultados–.

Cuando el retiro de Claudio Bravo abrió la puerta al arco nacional, varios nombres intentaron hacerse con el lugar; sólo Vigouroux lo logró. “Ya se ha ganado la camiseta. Tiene dotes de liderazgo y transmite tranquilidad, que lo más importante en un arquero”, dijo el mismo Bravo sobre su sucesor en la defensa final criolla.

Pero ese momento de excelencia no está únicamente circunscrito a la selección. El portero nacional es figura e indiscutido en el arco de los “Cisnes”, que juegan en la Championship británica, equivalente a la segunda división. Y es que son líderes del torneo, en gran parte, gracias a las actuaciones geniales del nacido en Inglaterra.

Luego de diez fechas, el Swansea City es el puntero exclusivo de la segunda inglesa con 23 puntos, fruto de siete victorias, dos empates y apenas una derrota; su más cercano perseguidor es el Middlesbrough, que tiene 21 unidades. Vigouroux es gran responsable de ello, sobre todo tras su destacada participación en la victoria por 0-1 ante el Millwall, donde el ex-Everton de Viña del Mar rechazó cualquier embate sobre su portería, la que menos goles ha recibido en el torneo.

Su entrenador, el portugués Vítor Matos, se suma a los elogios para el golero nacional. “Para mí, no hay un arquero mejor en la liga, por muchas razones”, dijo en septiembre. El trabajo de Matos ha enderezado a un Swansea que sufría mucho en la defensa, pero que tenía su cerrojo indemne gracias a Vigouroux.