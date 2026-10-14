Pilar Moraga y la acción climática: “La inversión siempre va a ser menor que el costo sufrido”

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, advirtió sobre los costos económicos y sociales de los fenómenos climáticos extremos y cuestionó los recortes presupuestarios propuestos por el Gobierno para las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático durante 2027.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la doctora en Derecho e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 sostuvo que las medidas destinadas a enfrentar el cambio climático deben entenderse también como parte de las políticas necesarias para el desarrollo económico del país.

Sus declaraciones se producen después de las intensas precipitaciones registradas en la Región Metropolitana, que provocaron inundaciones, caída de granizos y un tornado en Estación Central, en medio de una sucesión de eventos meteorológicos extremos que han afectado a distintas zonas de Chile.

Entre ellos se encuentra el aluvión que golpeó a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, además de las intensas lluvias registradas en la Región de Coquimbo durante julio.

Moraga planteó que, en un contexto marcado por el bajo crecimiento económico y las elevadas cifras de desempleo, las políticas climáticas no deberían considerarse separadas de las prioridades económicas del país.

“Hoy día estamos muy preocupados del crecimiento y está muy bien, ¿no es cierto? Tenemos cifras de desempleo muy altas frente a las que debemos hacer algo. Pero en este concepto de desarrollo económico no se está considerando este tipo de cuestiones que son esenciales no para el medio ambiente, no por una pura cuestión ética, son esenciales también para el crecimiento económico”, sostuvo.

La especialista explicó que los daños provocados por las emergencias climáticas permiten dimensionar la importancia de invertir anticipadamente en prevención y adaptación.

En ese sentido, planteó que el costo de implementar medidas para reducir los riesgos debe compararse con las pérdidas que enfrentan las personas, las actividades productivas y las instituciones cuando se producen estos fenómenos.

“Esperemos saber cuáles fueron las pérdidas económicas, el costo de este evento extremo y vamos a comprender que la acción climática lo que hace es justamente ahorrarnos o ahorrarnos en parte esos costos”, afirmó.

A partir de esa reflexión, Moraga sostuvo que los recursos destinados a prevenir o disminuir las consecuencias de los fenómenos climáticos representan una inversión que puede evitar gastos mayores.

“Y la inversión siempre va a ser menor que el costo sufrido, porque además el costo no solo es una cuestión económica, sino que también hay muchas pérdidas, pérdidas de clases escolares, clases universitarias, trabajadores que no pueden ir a cumplir sus funciones, entonces es mucho más amplio”, explicó.

La investigadora destacó así que los efectos de una emergencia no se limitan a los daños materiales o a los gastos de reconstrucción, sino que también incluyen la interrupción de actividades educativas y laborales.

A su juicio, estos impactos deben formar parte de la discusión sobre crecimiento y desarrollo económico, considerando que las consecuencias de los eventos extremos pueden extenderse a distintos ámbitos de la vida cotidiana.

“Y por lo tanto yo diría que es no comprender que el desarrollo económico hoy requiere hacerse cargo de este tipo de cuestiones climáticas que nos están afectando”, agregó.

Durante la entrevista, Moraga también abordó las reducciones de recursos contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027 para distintas iniciativas relacionadas con el cambio climático. Según las cifras expuestas en el programa, el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente considera una disminución de 19,3% en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

En tanto, el ítem correspondiente a cambio climático y Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) registra una reducción de 59,1%.

Las NDC corresponden a los compromisos climáticos que cada país establece para contribuir a enfrentar el cambio climático y que se implementan mediante distintos instrumentos de planificación.

Consultada sobre las consecuencias de estas disminuciones presupuestarias, Moraga explicó que los recursos destinados a esos compromisos están vinculados directamente con la ejecución de medidas a nivel nacional y territorial.

“Bueno, es lo mismo de lo que hemos estado hablando, porque en el fondo la NDC fija los compromisos de Chile, Chile los ha fijado de manera soberana, y la implementación y ejecución de esos compromisos se realiza a través de estos planes que acabamos de hablar”, señaló.

En ese sentido, advirtió que disminuir el financiamiento destinado a las NDC podría afectar la implementación de las acciones contempladas en los distintos instrumentos de planificación climática.

“Y por lo tanto, reducir un presupuesto en materia de NDC, por ejemplo, impacta directamente a la ejecución de las acciones definidas en los planes o sectoriales, o regionales, o locales”, afirmó.

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile relacionó esta discusión con la necesidad de incorporar los riesgos climáticos en las decisiones económicas y presupuestarias del Estado.

A su juicio, los recortes propuestos reflejan una visión que no considera suficientemente los beneficios económicos asociados a la prevención de desastres y a la implementación de medidas de adaptación.

“Y también, bueno, y esto refleja claramente lo que mencionaba anteriormente respecto de que no consideramos que el avanzar en esta materia va a tener también un impacto económico positivo para el país”, sostuvo.