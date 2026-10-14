Ciencia: entre el crecimiento y la destrucción

¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

Esta ha sido una semana marcada por las extraordinarias lluvias de octubre, aluviones y anuncios de recortes presupuestarios en el financiamiento público de la ciencia. De todo esto comentarán nuestros columnistas en esta edición de Universo Paralelo.

La semana pasada alcanzamos a hablar sobre los galardonados con los premios Nobel de Física y Medicina, pero el cierre de la edición no nos permitió abordar el de Química, uno particularmente interesante. Tanto desde lo científico como desde lo humano.

Cuando miramos el mundo a través de un espejo, todo se ve bastante normal. Reconocemos lo que vemos. No hay distinciones dramáticas, pero es un universo claramente distinto: las letras se ven invertidas, mi mano derecha es una mano izquierda, los tornillos se aprietan girando en la dirección opuesta. Pero más allá de esto, ¿qué pasa a nivel atómico y molecular?

Existen moléculas que en el espejo no se ven idénticas a sí mismas. Ya Louis Pasteur lo advirtió con la de ácido tartárico, un compuesto presente en el vino. Esta molécula viene en dos variedades, cada una la imagen especular de la otra.

En biología es usual que los organismos reaccionen de maneras muy distintas ante cada una de las versiones. A comienzos de los años 60 ocurrió el escándalo de la talidomida, en donde más de 10 mil niños nacieron con deformaciones graves debido a la administración de este medicamento, como sedante, a mujeres embarazadas.

Hoy sabemos que una versión de la molécula de talidomida es segura y tiene efectos sedantes, además de ser útil en el combate de algunos tipos de cáncer. Su imagen especular, en cambio, es la villana, la causa de las malformaciones.

La mayoría de los procedimientos para sintetizar moléculas en el laboratorio producen ambos tipos con igual probabilidad, lo que desencadenó, a mediados del siglo pasado, una intensa carrera por desarrollar métodos que permitan distinguir entre la molécula “izquierda” y “derecha”.

Precisamente por los importantes avances que lograron en este tema es que el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron galardonados con el Premio Nobel la semana pasada.

La historia de Kagan es particularmente interesante. Nació en 1930, en las afueras de París, en una familia judía. Durante la ocupación nazi, la familia se escondió en un pueblo del sur de Francia con nombres falsos.

Ya había llegado a la puerta del Nobel una vez. En 2001 el premio fue para tres colegas que trabajaban en lo mismo. A él lo dejaron fuera. Ese día viajaba a Londres y le dijo a un amigo que así al menos los periodistas no lo acosarían.

Tan evidente le pareció la omisión al Gobierno francés de entonces que el ministro de Investigación le escribió una carta de protesta a la Fundación Nobel.

El reconocimiento con el prestigioso galardón le llega a los 95 años, después de toda una vida de discreción, probablemente aprendida durante su infancia para sobrevivir a la crueldad nazi. No es extraño que haya terminado enseñándonos a distinguir entre dos versiones casi idénticas del mismo compuesto. Porque quien está allí, al otro lado del espejo, no lleva nada que lo delate.

En este número participa Andrés Couve, quien fue el primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Biólogo y doctor en Biología Celular, actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También nos acompaña Felipe Espinoza, doctor en Ciencias, mención Geología, y director de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor. Y junto a ellos, nuestros conocidos de la casa: Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en esta edición de Universo Paralelo. Comenta y comparte este link. Y si este newsletter te llegó gracias a alguien que sabe que el futuro también se construye tomando buenas decisiones en el presente, inscríbete aquí y ayudemos a poner la ciencia en el lugar que merece: en el centro de nuestro desarrollo.

1

CIENCIA Y EMPRESA: EL PUENTE QUE FALTA

Por Andrés Couve Doctor en Biología; exministro de Ciencias

La inversión sostenida en ciencia y tecnología es vital para consolidar un sistema de personas, conocimientos y capacidades que amplíe el horizonte de posibilidades de una sociedad –lo que esta sabe, puede hacer y aspira– y fortalezca su resiliencia social e institucional frente a emergencias, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19 o como sin duda ocurrirá frente a los recientes desastres producto de eventos meteorológicos extremos.

Sin embargo, la partida correspondiente del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 propone una reducción de entre 6.4% y 10.1 % respecto al 2026, dependiendo del marco de comparación utilizado. El ejercicio intenta concentrar recursos en los programas con mayor impacto en formación de capital humano avanzado y continuidad de la investigación.

dependiendo del marco de comparación utilizado. El ejercicio intenta concentrar recursos en los programas con mayor impacto en formación de capital humano avanzado y continuidad de la investigación. Así, la estabilidad de algunos programas como Fondecyt o el arrastre presupuestario de Centros de Excelencia contrasta con las disminuciones sustanciales en el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (Fondequip), el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef) –que financia investigación aplicada y el desarrollo tecnológico–, el Programa Financiamiento Estructural I+D+i Universitario; y el Programa de Investigación Asociativa, entre otros.

La diminución del gasto y la composición de su contenido han generado, como cada año, un intenso debate. Quizá la señal más preocupante en el marco de los intereses (y responsabilidades) de la presente administración sea la ausencia de una propuesta decidida que vincule el conocimiento científico y tecnológico con el sector productivo.

Es preocupante, porque sabemos que una baja inversión en este ámbito limita nuestras posibilidades de crecimiento para los próximos diez años , limitaciones que ya comienzan a visualizarse como una condena si solo seguimos impulsando medidas tradicionales.

, limitaciones que ya comienzan a visualizarse como una condena si solo seguimos impulsando medidas tradicionales. También, porque sabemos que, en un escenario internacional altamente competitivo, con los países dominantes siendo aquellos intensivos en ciencia y tecnología, la ausencia de esta vinculación nos confina a una conversación periférica, una que se aleja de las oportunidades y los motores que mueven las economías del mundo.

Entonces, ¿cómo ser propositivo en este debate? La opción de financiamiento indirecto puede ser una herramienta oportuna y eficaz para reanimar una economía en rojo en un contexto de restricción fiscal.

¿Por qué no pensar en nuevos incentivos ambiciosos para el sector privado? ¿Y en introducir mejoras a la ley de I+D vigente, por ejemplo, aumentando el tope de gasto, simplificando la tramitación y permitiendo el uso del instrumento a empresas de base tecnológica que todavía no registren utilidades? ¿O en incorporar mecanismos que promuevan el acercamiento de las universidades a las empresas a partir de sus desafíos, programas de vinculación de largo plazo, plataformas compartidas, e instrumentos funcionales que integren investigadores al mundo productivo? ¿Y por qué no impulsar nuevos planes para que las compras públicas de innovación traccionen el desarrollo tecnológico nacional?

Incentivar la participación del sector productivo para transitar hacia a una economía del conocimiento, una estrategia que converse globalmente con los principios que rigen la economía global, es una tarea titánica. Mientras antes comencemos, mejor.

2

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NO SE DISEÑA PARA FALLAR

Por Felipe Espinoza Doctor en Ciencias, mención Geología

Las obras de ingeniería se diseñan considerando criterios científicos, como la resistencia de los materiales, y económicos, con el objetivo de resistir, canalizar o atenuar los efectos de los fenómenos naturales a los que podrían estar expuestos.

Este diseño considera los valores máximos de intensidad o magnitud registrados durante fenómenos naturales del pasado, por lo que, si ocurre un evento que supera los límites previstos, las estructuras pueden fallar, es decir, no resistirán. Por otro lado, si ese “superevento” no ocurre y la estructura alcanza el término de su vida útil, deberá, indefectiblemente, ser reemplazada.

En ambos casos, esas obras deberán ser reconstruidas rápidamente para seguir sosteniendo el uso del territorio para el que fueron concebidas en beneficio de la comunidad. En ese momento, y si no se ha planificado adecuadamente ese reemplazo, los costos aumentarán considerablemente, sumado esto a la afectación de los usuarios por la falta de esa infraestructura.

Si bien la ingeniería ha desarrollado la tecnología para construir en suelos de mala calidad, como dunas y arena, o en laderas de fuerte pendiente, la normativa también permite construir en zonas de alto riesgo, como laderas de volcanes o quebradas susceptibles a la ocurrencia de remociones en masa o flujos de detritos. Tanto las soluciones de ingeniería como las disposiciones normativas se basan en datos históricos y modelos que hoy podríamos considerar como “conservadores”.

He ahí el cambio de paradigma que hoy enfrentamos al decidir cómo habitamos el territorio: los nuevos modelos “predictivos”, construidos con más y mejores datos y con ayuda de la inteligencia artificial, deben preponderar por sobre los máximos “históricos” considerados hasta hoy. El futuro por sobre el pasado.

Los nuevos escenarios naturales que la ciencia ya reconoce, como son el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación del aire, el aumento de la desforestación, el incremento de incendios forestales, entre otros, deben ser incluidos en nuevos modelos multiparamétricos. Asimismo, deben ser considerados en la toma de decisiones, porque los costos de mantener la habitabilidad de esos lugares serán, en algún momento, insostenibles frente a otras necesidades basales de nuestra sociedad, como la salud, educación y vivienda.

Por el contrario, la planificación u ordenamiento territorial no se diseña para fallar. Planificar implica adelantarse para luego ejecutar. Esa planificación se robustece y entrega certezas para la habitabilidad del territorio en el largo plazo, cuando incluye el conocimiento proveniente de distintas áreas que interactúan con el territorio, como son la geología, geografía, geotecnia, climatología, ecología, urbanismo, arquitectura, construcción, entre otras.

Al integrar las diversas amenazas naturales (modelos multiamenaza), las condiciones del suelo, los eventos climáticos, los servicios ecosistémicos, los desplazamientos de los habitantes y los materiales de construcción, entre otras variables, la planificación territorial entrega una solución sostenible y segura para la población.

Así, la integración de esos modelos predictivos y una planificación multidisciplinaria deben ser el punto de partida de cualquier nuevo diseño urbano o rural. El “riesgo cero” no existe, pero aún estamos a tiempo de hacer mucho más para salvar vidas y reducir e, incluso, eliminar los costos de una reconstrucción. Solo debemos ser más humildes y escuchar a la naturaleza… ¡y a los científicos!

El riesgo lo definimos nosotros en función de la exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Pero las amenazas las impone la naturaleza, que no está dispuesta a transar.

3

NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

No todos los grandes avances científicos llegan acompañados de respuestas definitivas. A veces, lo más interesante es lo que permiten investigar a partir de ahora. Y de eso hay bastante en esta edición.

Detectan el estallido de radio más lejano jamás registrado

Astrónomos localizaron el estallido rápido de radio más lejano jamás registrado, una señal que viajó más de 10 mil millones de años hasta la Tierra. Gracias al telescopio espacial James Webb, descubrieron que provenía de una pequeña galaxia donde nacen numerosas estrellas. El hallazgo aporta pistas sobre el origen de estos misteriosos destellos, que duran apenas milisegundos, y permite estudiar la materia que existe entre las galaxias.

Dato curioso: algunos de estos estallidos liberan en milisegundos tanta energía como el Sol en varios días.

Publicado el 8 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

Nobel de Química para el misterio de las moléculas espejo

Henri B. Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026, por desarrollar métodos que permiten dirigir las reacciones químicas y obtener la versión deseada de una molécula. Algunas moléculas existen en dos formas que son imágenes reflejadas entre sí, como nuestras manos. Aunque tienen los mismos componentes, pueden producir efectos muy distintos. Este avance resulta fundamental para fabricar medicamentos y ayuda a comprender por qué la vida utiliza determinadas formas moleculares.

Dato curioso: todos los aminoácidos que forman nuestras proteínas tienen la misma orientación espacial.

Publicado el 7 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

Reconstruyen el árbol genealógico de un embrión célula por célula

Científicos lograron reconstruir la historia de 1,3 millones de células de un embrión de ratón, desde sus primeras divisiones hasta la formación de órganos. Utilizaron una tecnología llamada DNA Typewriter, que registra en el ADN las sucesivas divisiones celulares, como una grabadora biológica. Así pudieron descubrir cuándo las células comienzan a especializarse y qué tejidos forman, abriendo nuevas posibilidades para investigar malformaciones congénitas, enfermedades del desarrollo y cáncer.

Dato curioso: las células de la sangre y la retina definen su destino antes que las de la capa externa de la piel.

Publicado el 8 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

La inflamación puede despertar células cancerosas dormidas

Investigadores del Instituto Francis Crick descubrieron que una inflamación intestinal puede reactivar células de cáncer de mama que permanecían dormidas en los huesos. En experimentos con ratones, observaron que la inflamación altera la producción de células sanguíneas y favorece el crecimiento de tumores ocultos. El hallazgo ayuda a comprender por qué algunos cánceres reaparecen años después del tratamiento y abre nuevas posibilidades para investigar cómo prevenir estas recaídas.

Dato curioso: se han documentado recaídas de cáncer de mama hasta 35 años después del tratamiento inicial.

Publicado el 1 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Jonathan, la tortuga de 194 años que guarda secretos contra el envejecimiento

Un análisis genético de Jonathan, el animal terrestre vivo más longevo del mundo, identificó 287 variantes genéticas asociadas con la reparación del ADN, el control de la inflamación y la prevención del cáncer. Los investigadores descubrieron, además, que algunos mecanismos que regulan sus genes se mantienen sorprendentemente estables pese a sus casi dos siglos de vida. El hallazgo podría aportar nuevas pistas para estudiar el envejecimiento humano.

Más información.

Crean los primeros relojes nucleares que funcionan de verdad

Dos equipos científicos, uno en Austria y otro en China, desarrollaron de manera independiente los primeros relojes nucleares operativos. A diferencia de los atómicos tradicionales, que miden el tiempo mediante cambios en los electrones, estos utilizan el núcleo de átomos de torio. Aunque todavía no superan en precisión a los mejores relojes actuales, podrían revolucionar la navegación satelital, las telecomunicaciones e, incluso, ayudar a investigar la misteriosa materia oscura.

Más información.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

MARCAS

En un cruce de los Alpes, entre las actuales Austria e Italia, hace unos 5300 años, en plena Edad del Cobre (o Calcolítico). La caminata de un cazador es cruenta; la altura lo hace más difícil y el frío de la zona solo agudiza el mal abrigo, la ración de comida limitada y, al parecer, la soledad o la traición. En ese lugar, los glaciares y las bajas temperaturas fueron los testigos de la emboscada. El cazador, herido de muerte, se entrega a los Alpes y al abandono sobre la nieve.

En 1991, un grupo de excursionistas descubrió por accidente el cuerpo momificado del cazador en una zona de deshielo cercana al glaciar Ötztal. Lo que inicialmente se creyó que era un montañista accidentado, abrió una línea de investigación propia debido a la preservación del cuerpo, sus ropajes, expresiones faciales e indumentaria, además de las marcas sobre su piel: sus tatuajes. Tenía 61 tatuajes distribuidos por todo el cuerpo.

La práctica de tatuarse está ampliamente distribuida en el mundo. Se estima que el 38% de la población mundial posee algún tatuaje (Dalia Research, 2018), convirtiéndola en la práctica de modificación corporal más popular del planeta. En general, los tatuajes son modificaciones que consideran la pigmentación de la piel, de forma temporal o permanente, con fines artísticos, rituales, estéticos, identitarios o de castigo.

En los pueblos polinésicos, por ejemplo, el tatuaje se asociaba con jerarquías sociales; en pueblos americanos, se usaban temporalmente en ceremonias. Como propone la investigadora Sofía Palma-Peña (2023), la piel es una fuente de autoestima que contribuye a la autoimagen y es clave en el proceso de socialización, por lo que existe una estrecha relación entre los tatuajes, las emociones, la identidad y el entorno sociocultural.

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo muestra una aplicación tecnológica reciente sobre esta práctica, desarrollada por el investigador Carson Bruns del ATLAS Institute en la Universidad de Colorado Boulder. Su equipo aplicó nanopartículas a la tinta de los tatuajes. Esta tinta, que contiene nanopartículas esféricas sólidas cargadas de colorante, permite formar lo que denominan tatuajes inteligentes .

del ATLAS Institute en la Universidad de Colorado Boulder. Su equipo aplicó nanopartículas a la tinta de los tatuajes. Esta tinta, que contiene nanopartículas esféricas sólidas cargadas de colorante, permite formar lo que denominan . Su particularidad radica en que, bajo la exposición solar, presentan un comportamiento dinámico: la radiación ultravioleta (UV) activa los pigmentos fotocromáticos, haciendo que el tatuaje pase de un estado casi invisible a estar coloreado. Al cesar la radiación, la luz visible del sol desactiva las nanopartículas, volviendo el tatuaje completamente invisible. En la imagen se representan tres ejemplos: el gato de Cheshire, un farol y un semáforo, cada uno revelando su coloración al exponerse a la luz UV.

Para Bruns, los tatuajes inteligentes tendrán aplicaciones en medicina, nanomedicina, ciencia de materiales e, incluso, en interfaces entre personas y sistemas computacionales. Esta tecnología expande lo que actualmente ya se realiza a nivel mundial con tatuajes conmemorativos, diseñados para resaltar el sentido de pertenencia o transformar una experiencia traumática. Como señala Palma-Peña, el uso terapéutico de los tatuajes ya tiene un impacto real, por ejemplo, en mujeres que han superado el cáncer de mama y se encuentran mastectomizadas, donde el tatuaje aporta positivamente a su salud emocional.

El cazador de los Alpes fue bautizado como Ötzi, el hombre de hielo, y su hallazgo revolucionó la comprensión científica de la prehistoria. Los análisis demostraron que sus tatuajes coincidían con zonas de degeneración articular, sugiriendo que, más allá de un registro visual, tenían fines terapéuticos para aliviar el dolor. Hoy, a miles de años de Ötzi, los tatuajes representan la apropiación voluntaria del propio cuerpo. Son un símbolo de libertad individual en diversas sociedades globales, que trasciende la marca impuesta por un grupo específico o un sistema político, para convertirse en el mapa de nuestra propia identidad.

5

BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita Periodista

Mis felicitaciones a Henri B. Kagan y Kenso Soai por el Nobel de Química. Su trabajo me dio una buena excusa para detenerme en un fenómeno cotidiano directamente relacionado con sus investigaciones y, de paso, en otro pequeño misterio que también tiene su explicación en la química.

¿Por qué la hierbabuena y el comino huelen tan distinto?

La hierbabuena y el comino deben sus aromas a la misma molécula: la carvona. Una huele fresca y mentolada; el otro, cálido y especiado. ¿Cómo puede ser?

La carvona existe en dos versiones con exactamente los mismos átomos, pero dispuestos como imágenes en un espejo, igual que nuestras manos: parecen idénticas, pero no pueden superponerse. Esta mínima diferencia espacial basta para producir olores completamente distintos. Nuestra nariz es capaz de distinguirlos porque sus receptores reconocen precisamente la forma tridimensional de las moléculas.

Algo parecido ocurre con ciertos medicamentos, cuyas moléculas también existen en dos versiones espejo. Una puede tener efectos beneficiosos, mientras que la otra puede ser ineficaz, provocar efectos secundarios o incluso resultar tóxica. Por eso los químicos se esfuerzan tanto en obtener la versión adecuada.

En química, el orden de los factores o, mejor dicho, su disposición en el espacio, sí altera el producto.

¿Por qué la piña fresca es enemiga de la gelatina?

Me encantan las gelatinas. Son ricas, refrescantes y me dejan satisfecha sin sentirme pesada. Un día me puse creativa y empecé a agregarles trocitos de manzana o durazno. Todo iba perfecto hasta que se me ocurrió probar con piña fresca. La dejé toda la noche en el refrigerador y, al día siguiente, ¡plop!, la gelatina seguía líquida. Pensé que se había echado a perder el refrigerador. Pero no.

Resulta que la piña contiene bromelina, una enzima que rompe las proteínas de la gelatina e impide que formen la red que normalmente atrapa el agua y le da esa consistencia temblorosa. Por mucho frío que haga, si la bromelina sigue activa, la gelatina puede no cuajar.

Pero como soy testaruda, hice la prueba con piña en conserva. ¡Y ahí sí cuajó! El calor al que se somete esta piña durante su elaboración desactiva la bromelina, permitiendo que la gelatina solidifique normalmente.

Así que antes de culpar al “pobre refrigerador”, busca primero si el problema está en la química del postre.

6

RECOMENDACIÓN: DOS LIBROS PARA EMPEZAR A LEER A ANNE CARSON

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Esta sección del newsletter es militante de Anne Carson desde mucho antes de que la Academia Sueca reparara en ella, así que celebramos el Nobel de esta semana con todo. Pasada la fiesta, toca explicar por qué leerla, y desde Chile hay una ventaja: aquí también se la traduce.

Carson conoce bien el país. Estuvo en 2018, invitada por la Universidad Diego Portales, y pidió visitar La Chascona, según contó Culto, de La Tercera. Su obra circula además en versiones chilenas: la poeta Verónica Zondek tradujo Red Doc>; Soledad Marambio, El ensayo de cristal y La belleza del marido; y Bernardita Bolumburu, académica de la UDP, las tragedias griegas que Carson reescribió. Sellos independientes como Cuadro de Tiza, Bisturí 10 y La Pollera la han publicado en Chile.

¿Por qué leerla? Porque escribe sobre el deseo y el duelo con la exactitud de una filóloga y la libertad de una poeta. Carson, profesora de griego antiguo, mezcla poema, ensayo y traducción, y casi nunca avisa dónde termina uno y empieza el otro. Tiene fama de autora “difícil”, pero ofrece lo contrario: textos antiguos que hablan de lo que nos pasa hoy, el amor como algo que falta, el hermano del que no se alcanzó a despedir, y que ella contesta con humor y ternura.

Dos libros bastan para comprobarlo. La belleza del marido, en la versión de Marambio, cuenta, en 29 tangos, cómo se desmorona un matrimonio, con ironía y mucha ternura. Nox (2010) es una caja con un único pliego, en que Carson reconstruye a su hermano Michael, muerto en el extranjero tras años de distancia, y traduce un poema de Catulo escrito ante la tumba de otro hermano. Su edición en español, de la editorial Vaso Roto, llega desde España o México.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.