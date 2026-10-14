Tras el temporal: Sichel dice que el gabinete es como una “cazuela sin carne”

La tormenta que golpeó Santiago el martes reabrió uno de los flancos persistentes del Gobierno de José Antonio Kast: la falta de una vocería política exclusiva. Esta vez, los cuestionamientos no llegaron solo desde la oposición, sino también desde la derecha, con Sebastián Sichel a la cabeza.

En efecto, el alcalde de Ñuñoa arremetió contra el diseño comunicacional del Ejecutivo, que concentra Interior y Segegob en Claudio Alvarado, mientras el subsecretario Máximo Pavez asume buena parte de las vocerías durante las emergencias.

“El Gobierno tiene un problema en la toma de decisiones y en la vocería y es bueno que después de esta crisis resuelva eso; es urgente para nosotros”, afirmó este miércoles en Cooperativa.

Sichel calificó el funcionamiento del gabinete como “una cazuela sin carne” y relató que durante la tormenta del martes el municipio tuvo dificultades para determinar quién debía resolver la suspensión de clases.

“Nos dábamos vueltas, nos pedían informes, y decíamos: ¿quién cresta que toma esta decisión?”, sostuvo, asegurando que finalmente el municipio debió resolver por su cuenta.

El cuestionamiento encontró eco en la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien insistió en la necesidad de llenar el espacio de la vocería gubernamental y reforzar las comunicaciones de los ministerios. “El tema de comunicaciones es vital”, advirtió.

La controversia arrastra antecedentes desde el aluvión de Las Condes, cuando Alvarado y Pavez se encontraban fuera de Santiago y la primera declaración de La Moneda quedó a cargo del subsecretario José Francisco Lagos, cuya intervención duró menos de dos minutos y no permitió preguntas.

A ello se sumó este martes el cruce entre Pavez y la diputada Constanza Schonhaut (FA), quien acusó una comunicación “errática y confusa” por los mensajes del subsecretario sobre el término de una Alerta Roja por remoción en masa y la posterior declaración de otra alerta por condiciones meteorológicas.

“Nosotros hemos tenido las vocerías permanentes”

Pavez rechazó los cuestionamientos y sostuvo que sus publicaciones respondían a información técnica oficial. Acusó, además, intentos de obtener dividendos políticos durante la emergencia.

Este miércoles también salió al paso de Sichel. “Nosotros hemos tenido las vocerías permanentes”, aseguró, destacando los balances realizados junto a Alvarado y la directora nacional de Senapred.

Desde el Partido Republicano, Arturo Squella defendió que las comunicaciones en situaciones de catástrofe estén encabezadas por autoridades técnicas, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar el desempeño gubernamental.

Así, mientras La Moneda reivindica su despliegue, los reparos desde la oposición y sectores de la propia derecha vuelven a instalar una pregunta incómoda para José Antonio Kast: quién comunica, quién coordina y quién toma las decisiones cuando estalla una emergencia.