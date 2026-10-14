Inflación en EEUU sube y golpea Trump a semanas de elecciones de medio término

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre —las llamadas midterms o elecciones de medio término—, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles un nuevo revés económico. La inflación volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el 3,7% interanual, contradiciendo el discurso del mandatario sobre una recuperación del poder adquisitivo de las familias estadounidenses.

Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,6% mensual, por encima del 0,4% registrado en agosto. La inflación interanual, en tanto, pasó del 3,4% al 3,7%, superando las expectativas de los analistas, que proyectaban un 3,6%.

El principal responsable fue el encarecimiento de la energía, en medio de las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La gasolina aumentó un 9,1% solo en septiembre, explicando más de la mitad del incremento mensual del IPC. En doce meses, los precios energéticos acumulan un alza del 20,4%.

El impacto, sin embargo, va más allá de los combustibles. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó el 2,6% interanual, mientras que los costos de vivienda, transporte y otros bienes y servicios también registraron incrementos.

Las cifras golpean directamente uno de los principales argumentos políticos de Trump, quien durante sus recientes actos de campaña ha insistido en que su administración logró aliviar el costo de vida.

“Cada vez que quieren intentar atacarme, hablan de asequibilidad”, sostuvo el martes durante un discurso en Alaska, según consignó The New York Times, donde aseguró haber conseguido mejoras “sustanciales” para las familias.

Pero los datos oficiales muestran un escenario menos favorable. Los salarios reales por hora disminuyeron un 0,5% en septiembre y acumularon una caída interanual del 0,7%, reflejando cómo el aumento de los precios continúa erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores.

El deterioro económico representa un desafío para los republicanos ante las elecciones de mitad de mandato, en las que se disputará el control del Congreso y que serán una prueba política para la segunda administración de Trump.

Wall Street acusa el golpe

El informe también provocó una reacción negativa en los mercados estadounidenses. Wall Street cerró este miércoles con pérdidas, presionado tanto por la inflación superior a las expectativas como por las preocupaciones sobre las elevadas inversiones y el endeudamiento de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,88%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,11% y el Dow Jones perdió un 0,09%, según informó la agencia EFE.

La publicación del IPC también impulsó inicialmente el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años hasta el 5,32%, aunque posteriormente retrocedió y cerró la sesión en torno al 5,19%.

El repunte inflacionario reavivó las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, aunque todavía existe incertidumbre sobre si el organismo adoptará medidas adicionales en su reunión del 27 y 28 de octubre.

Así, la inflación vuelve a instalarse como un flanco político para Trump en la recta final de la campaña. Mientras el presidente insiste en presentar la economía como uno de los principales logros de su administración, el encarecimiento de la vida cotidiana y sus consecuencias sobre los salarios amenazan con pesar en las urnas.