Poduje anuncia estudio de riesgos tras aluvión: resultados llegarán en 2027

Mientras las cuadrillas todavía retiraban barro y escombros de Quebrada Honda, en Las Condes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció este miércoles que adelantará los estudios de riesgo en la precordillera de Santiago. La decisión llega seis días después del aluvión de San Carlos de Apoquindo y tras una nueva tormenta que volvió a poner bajo presión la infraestructura de la capital.

El ministro Iván Poduje informó que se licitará el estudio FRIL —Fuego, Remoción en Masa, Inundación y Licuefacción—, contemplado originalmente en la actualización del Plan Regulador Metropolitano 2030. El objetivo es identificar zonas vulnerables entre Colina y San José de Maipo y definir futuras medidas de mitigación.

“Hemos decidido adelantar los estudios de riesgo (…) para identificar las amenazas, detectar las zonas de riesgo y proponer medidas de mitigación para las nueve comunas que se encuentran en la precordillera”, explicó a la prensa el secretario de Estado.

$750 millones con resultados a fines del próximo año

El anuncio, sin embargo, no supone obras inmediatas. Según el cronograma del Minvu, la licitación se publicará en diciembre, la adjudicación está prevista para marzo de 2027 y el estudio tendrá una duración máxima de 240 días. Su costo estimado alcanza los $750 millones, con resultados esperados hacia fines del próximo año.

Las emergencias ya ocurrieron y existían advertencias técnicas anteriores sobre los riesgos en sectores de Las Condes. La nueva iniciativa busca ampliar y sistematizar ese conocimiento a escala metropolitana, pero las intervenciones que se definan a partir de sus resultados todavía deberán materializarse.

El anuncio también llega después de que el propio Poduje reconociera que Santiago presenta importantes déficits de infraestructura para enfrentar inundaciones y aluviones, aunque advirtió sobre los límites económicos de la prevención.

“Sería imposible, imposible, tener una infraestructura, por costo, preparada para recibir estas lluvias anormales”, sostuvo en Cooperativa. Precisó, no obstante, que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en los sectores más expuestos a aludes y remociones en masa.

El ministro también apuntó a la necesidad de construir colectores de aguas lluvias, entre ellos proyectos en Lo Espejo y Camino a Melipilla cuya licitación de obras se proyecta para 2027.

En paralelo, desde Las Condes, la alcaldesa Catalina San Martín valoró que el Gobierno acelerara el diagnóstico y calificó el anuncio como “una luz de esperanza”. La iniciativa contempla una mesa intersectorial con municipios, participación de la Dirección de Obras Hidráulicas y supervisión técnica de Sernageomin.

La apuesta del Minvu marca un giro hacia la planificación preventiva después de dos emergencias en menos de una semana. El desafío pendiente será transformar los diagnósticos en obras concretas y definir qué medidas se adoptarán mientras esos estudios y proyectos avanzan.