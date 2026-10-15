Día del Profesor 2026: cuándo se celebra y por qué no hay clases

Este viernes 16 de octubre se celebra el Día del Profesor en Chile, una fecha dedicada a reconocer la labor de los docentes dentro y fuera de las aulas.

La jornada contempla la suspensión de clases en los establecimientos educacionales, según los calendarios escolares definidos por cada región para 2026 y difundidos por el Ministerio de Educación.

La conmemoración busca destacar el trabajo de los profesores en la formación de niños, niñas y jóvenes, además de recordar la historia de esta celebración en el país.

¿Cuál es el origen del Día del Profesor?

Aunque actualmente se celebra en una fecha establecida, el Día del Profesor ha cambiado de ubicación en el calendario en dos oportunidades desde su creación.

La historia se remonta al 11 de septiembre de 1943, cuando el presidente de la época, Juan Antonio Ríos, firmó el decreto que autorizaba la creación del Día del Maestro.

La fecha fue instaurada en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, un educador argentino que tuvo un papel relevante en el desarrollo de la formación docente en Chile. Sarmiento impulsó la creación de la Escuela Normal de Preceptores, institución destinada a preparar profesores y considerada un hito en la historia de la educación del país.

Sin embargo, la fecha volvió a modificarse en 1974. La Junta Militar estableció el 10 de diciembre como el nuevo Día del Maestro, coincidiendo con el día en que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945.

Tres años después, la conmemoración volvió a cambiar de fecha. En 1977 se publicó el Decreto Ley N.º 1.938, que fijó el 16 de octubre como el Día del Profesor, en coincidencia con la fundación del Colegio de Profesores de Chile.

La normativa estableció que el Ministerio de Educación Pública debía adoptar medidas para que determinados establecimientos de su dependencia realizaran actos destinados a destacar la función de los docentes.

Además, contempló la entrega de una medalla, un diploma u otra distinción a los profesores que cumplieran 30 años de servicio.