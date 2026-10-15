Le dan la espalda a Quiroz: ministros Rincón y Mas responden a uso de parafina y “recesión minera”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dado declaraciones polémicas sobre asuntos de minería y energía. Desde que “hoy nadie consume parafina” hasta asegurar que “estamos viviendo una gran recesión minera”. Sin embargo, sus compañeros de gabinete de las materias correspondientes le corrigieron lo que aseguraba con confianza.

El primer compañero en cerrarle la puerta a las declaraciones de Quiroz fue el ministro de Economía y Minería, Daniel Más. Pues, el titular de Hacienda aseguró que vivimos en una recesión minera tras las cifras del Índice de Actividad Económica (Imacec), las cuales mostraron una baja del 9,3% de la actividad minera. Pero, en Radio Infinita, el biministro Mas enfatizó que “nosotros creemos que es un shock de producción puntual”, el cual fue “gatillado por distintos factores”.

Al ser consultado nuevamente por el término “recesión minera” de Quiroz, el biministro insistió en que “es un shock de producción” e indicó que creen que esto será revertido en el mediano plazo.

No pasó mucho tiempo para otro golpe al ministro de Hacienda, pues casi solo una hora después la ministra de Energía, Ximena Rincón, también puso distancia de Quiroz. Tras las precipitaciones que han azotado al territorio, fue consultada por la situación del combustible, ya que, según Quiroz, “hoy nadie consume parafina”.

La titular de Energía opinó distinto, ya que, incluso dando por superada la polémica, indicó que “no es una frase que nos ayude en el contexto en que estamos. ¿Hay disminución del uso de la parafina? Sí, pero se sigue usando. Y se sigue usando, además, por las personas que están en territorios donde las temperaturas están muy bajas y no nos abandonan. El frío no nos abandona, es parte de la nueva realidad y el nuevo escenario que tenemos”.

Estos no han sido los únicos conflictos internos entre ministros. En septiembre, el titular de Trabajo, Tomás Rau, también tuvo tensiones con su compañero de Hacienda. La meta del desempleo del Gobierno fue fijada en un 6,5%; sin embargo, Rau expresó que esto “es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto“.

Aquella vez, Quiroz respondió a las diferencias de opiniones dentro del equipo de titulares del Gobierno. “Nosotros en Hacienda nos fijamos metas exigentes y seguimos empeñados en devolverle a este país el progreso y devolverle el 6% de desempleo. Hacia allá vamos, mantenemos esa meta“, detalló.

Hasta el momento, el ministro Quiroz no ha dado indicios de responder a los titulares de Energía y Minería. Serán comentarios llevando la contraria a los ministros, repitiendo el enfrentamiento Quiroz-Rau. O concordará con los dichos y dará un paso atrás.

La comunicación en el Ejecutivo ha dado que hablar y se ha pedido en el sector volver al modelo de un ministro a cargo de la Segegob.