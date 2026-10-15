Por fallas de control y supervisión: presidente de Cámara Minera abordó aumento de accidentes

El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, abordó el aumento de accidentes fatales en el trabajo minero de este año, a lo que rechazó que el problema sea una disminución de los estándares de seguridad. Las razones estarían vinculadas a fallas en el control y la supervisión.

En conversación con ADN, el presidente aseguró que “una de las causas tiene que ver con la supervisión y el control que tiene que hacer Sernageomin. Burocratizar los sistemas no es la solución; se requiere supervisar y se requiere capacitar”.

Por su parte, Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencias del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), advirtió que “no es posible que esta cantidad de fallecidos esté ocurriendo en la gran minería donde se cuentan con los recursos suficientes para tener planes de emergencia, protocolos de seguridad, elementos de protección personal a la altura de los trabajos que se están haciendo”.

Esto en el marco de los 13 trabajadores fallecidos este año en accidentes mineros. En consecuencia, el Gobierno convocó una mesa de emergencia de autoridades y representantes del sector. Pues la última víctima se dio ayer, 15 de octubre, en Taltal, solo un día después de otro incidente que dejó un fallecido en Illapel.

“Creo que se ha relajado un poco el tema del control y el seguimiento de los proyectos. Hace 10 años nosotros teníamos más de 45 accidentes fatales y habíamos llegado a un estándar de 11. Hoy día ya prácticamente llevamos 13, entonces todo lo que habíamos hecho bien se nos está escapando”, indicó Viera.

El presidente de la Cámara aseguró que los estándares de seguridad se mantienen igual, pero sostuvo sus cuestionamientos sobre la capacidad de Sernageomin para mantener presencia en terreno y fiscalizaciones.

Además, el presidente puso el foco en la responsabilidad del contratista y su capacitación, ya que aseguró que deben recibir la misma preparación que los trabajadores de las faenas mineras. “Tengo mucha vergüenza con lo que está pasando. Algunos colegas de otros países me están comentando que Chile es un modelo a seguir y preguntan qué le está pasando”, comentó.

Por otro lado, sobre la industria, señaló que “cuando ocurre un accidente, lo que tenemos que tener claro es que todos los sistemas de control fallaron. Eso es claro y preciso”, a lo que valoró la decisión del Gobierno de convocar una mesa de trabajo para “reducir de una vez por todas los accidentes fatales”.