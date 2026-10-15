La venta general de entradas para la Maratón de Santiago 2027 comenzó este jueves 15 de octubre a las 12:00 horas. Quienes quieran participar en el evento deportivo podrán elegir entre tres distancias: maratón de 42 kilómetros, media maratón de 21 kilómetros y corrida de 10 kilómetros.

La competencia está programada para el domingo 16 de mayo de 2027 y las inscripciones se realizan a través del sitio oficial maratondesantiago.cl.

¿Cuánto cuestan las inscripciones para la Maratón de Santiago 2027?

Los valores informados para participantes chilenos y extranjeros residentes incluyen un cargo por servicio del 15%. Para extranjeros no residentes, los precios están expresados en dólares.

– Maratón 42K: $63.250 para chilenos y extranjeros residentes, con un límite de 11.000 inscripciones. Para extranjeros no residentes, el valor es de US$138.

– Media Maratón 21K: $58.650 para chilenos y extranjeros residentes, con un límite de 16.000 inscripciones. Para extranjeros no residentes, cuesta US$126,50.

– Corrida de Santiago 10K: $48.300 para chilenos y extranjeros residentes, con un límite de 7.000 inscripciones. Para extranjeros no residentes, el valor es de US$115.

Los cupos informados corresponden a los máximos establecidos para cada distancia. La disponibilidad debe verificarse directamente en la plataforma de inscripción.

¿Qué edad se necesita para participar?

La edad mínima depende de la distancia elegida:

– 42K: tener al menos 18 años cumplidos el día del evento.

– 21K: tener al menos 18 años cumplidos el día del evento.

– 10K: tener al menos 16 años. Los participantes menores de 18 años deben presentar una autorización escrita y firmada por su madre, padre o tutor legal al retirar el kit de competencia.

Antes de inscribirte, revisa las bases oficiales para confirmar las condiciones específicas de participación.

¿Cómo inscribirse en la Maratón de Santiago 2027?

Para participar, debes ingresar al sitio oficial maratondesantiago.cl y seguir las instrucciones de inscripción disponibles para la distancia que quieras correr.

Durante el registro, tendrás que completar los siguientes datos:

– Nombre completo.

– RUN o documento de identidad equivalente para extranjeros.

– Fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad.

– Dirección.

– Número de teléfono móvil con prefijo del país.

– Correo electrónico.

– Contacto de emergencia.

– Tiempo estimado de carrera y, cuando corresponda, certificado de tiempo para la asignación de oleadas.

La información entregada tiene carácter de declaración jurada, por lo que cada participante es responsable de que sus datos sean correctos.

Importante: antes de pagar, revisa el precio final, la disponibilidad de cupos y las condiciones publicadas por la organización en su plataforma oficial.