Metro de Santiago anunció una extensión de su horario de funcionamiento por los conciertos de BTS en Chile, que se realizarán el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional.

Durante las tres jornadas, algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6 funcionarán hasta las 00:00 horas, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes después de los conciertos.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro por los conciertos de BTS?

El Metro de Santiago funcionará hasta las 00:00 horas durante los conciertos de BTS del:

Miércoles 14 de octubre.

Viernes 16 de octubre.

Sábado 17 de octubre.

La extensión horaria no contempla todas las estaciones de la red. Metro estableció puntos específicos para el ingreso y salida de pasajeros, además de estaciones donde será posible realizar combinaciones.

¿Qué estaciones permitirán ingresar al Metro después del concierto de BTS?

Las estaciones habilitadas para ingresar al Metro tras los conciertos en el Estadio Nacional serán:

Estadio Nacional: Línea 6.

Línea 6. Ñuñoa: líneas 3 y 6.

líneas 3 y 6. Ñuble: líneas 5 y 6.

Estaciones de Línea 3 habilitadas para salir

Quienes utilicen la Línea 3 podrán finalizar su viaje en las siguientes estaciones:

Plaza Quilicura.

Cardenal Caro.

Plaza Chacabuco.

Universidad de Chile.

Irarrázaval.

Ñuñoa.

Plaza Egaña.

Estaciones de Línea 5 habilitadas para salir

En la Línea 5, estarán habilitadas como estaciones de salida:

Baquedano.

Ñuble.

Carlos Valdovinos.

Pedrero.

Bellavista de La Florida.

Vicente Valdés.

Estaciones de Línea 6 habilitadas para salir

En la Línea 6, los pasajeros podrán salir en:

Cerrillos.

Franklin.

Ñuble.

Ñuñoa.

Inés de Suárez.

Los Leones.

¿Dónde se podrá combinar durante la extensión horaria del Metro?

Metro informó que durante la operación especial estarán disponibles las siguientes combinaciones:

Ñuñoa: combinación entre Línea 3 y Línea 6.

combinación entre Línea 3 y Línea 6. Ñuble: combinación entre Línea 5 y Línea 6.

También estarán operativas las estaciones intermodales Bellavista de La Florida, en Línea 5, y Franklin, en Línea 6.

Park and Ride para los conciertos de BTS

El operativo también contempla servicios de Park and Ride, que permitirán a los asistentes estacionar sus vehículos y continuar el trayecto utilizando Metro.

Los puntos informados estarán ubicados en:

Mall Plaza Egaña .

. Mall Plaza Vespucio.

Recomendaciones para volver del concierto de BTS en Metro

Metro recomendó a quienes asistan a los conciertos planificar con anticipación su viaje de regreso y mantener con saldo suficiente su tarjeta bip! o medio de pago correspondiente, para evitar demoras en el acceso a las estaciones.

En las estaciones Estadio Nacional y Ñuñoa habrá máquinas automáticas disponibles para cargar saldo.