Un corte de agua potable no programado afecta durante la mañana de este viernes 16 de octubre a sectores de las comunas de Providencia y Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

La interrupción del suministro se concentra en el entorno de avenida Tobalaba, entre avenida Apoquindo y avenida Ossa. Según la información publicada, los equipos técnicos de Aguas Andinas trabajan para solucionar la emergencia.

¿A qué hora vuelve el agua en Providencia y Ñuñoa?

La reposición del suministro está prevista a partir de las 13:00 horas de este viernes. Sin embargo, este horario corresponde a la estimación informada y podría variar según el avance de los trabajos.

¿Qué sectores y calles están afectados por el corte de agua?

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el corte afecta a sectores cercanos a las siguientes estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago:

Tobalaba.

Cristóbal Colón.

Francisco Bilbao.

Príncipe de Gales.

Simón Bolívar.

El perímetro señalado comprende el eje de avenida Tobalaba, entre avenida Apoquindo, por el norte, y avenida Ossa, por el sur.

Debido a que se trata de una emergencia, se recomienda revisar los canales oficiales de Aguas Andinas para confirmar si una dirección específica se encuentra dentro del área afectada.

¿Dónde reportar problemas con el suministro de agua?

Si el servicio no se restablece después del horario estimado o la interrupción afecta a calles que no aparecen en el perímetro informado, es posible contactar a Aguas Andinas a través de los siguientes canales:

Teléfono: 2 2731 2400.

2 2731 2400. WhatsApp: +56 9 6299 2997.

+56 9 6299 2997. Información oficial: Aguas Andinas.

La empresa mantiene equipos técnicos trabajando en la emergencia. Para conocer eventuales cambios en el horario de reposición, se recomienda consultar sus canales oficiales.