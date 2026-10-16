Tras las lluvias que provocaron inundaciones y anegamientos en Santiago durante el lunes y martes, un nuevo evento meteorológico podría afectar a la capital desde este domingo.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que una baja segregada favorecería la inestabilidad atmosférica y el regreso de las precipitaciones en distintas zonas del país.

Según su proyección, las lluvias podrían extenderse durante cuatro días, desde el domingo 18 hasta el miércoles 21 de octubre, con montos que aumentarían a medida que avance la semana.

¿Qué días lloverá en Santiago y cuántos milímetros caerán?

De acuerdo con el pronóstico entregado por Moncada, las precipitaciones comenzarían de manera débil el domingo y aumentarían durante los días siguientes.

Estos son los montos estimados para el centro de Santiago:

Domingo 18 de octubre: cerca de 2 milímetros.

cerca de 2 milímetros. Lunes 19 de octubre: alrededor de 5 milímetros.

alrededor de 5 milímetros. Martes 20 de octubre: aproximadamente 10 milímetros.

aproximadamente 10 milímetros. Miércoles 21 de octubre: cerca de 10 milímetros.

Las cifras corresponden a estimaciones y podrían variar según la evolución del sistema meteorológico.

¿En qué otras regiones podría llover?

El evento no afectaría solamente a la Región Metropolitana. Según el meteorólogo, las precipitaciones podrían presentarse desde la Región de Atacama hasta La Araucanía.

“Domingo, lunes, martes y también el miércoles volvería a precipitar”, adelantó Moncada al explicar el alcance del sistema.

¿Podrían registrarse tormentas eléctricas y granizos?

El pronóstico también contempla condiciones de inestabilidad que podrían favorecer tormentas eléctricas y la caída de granizos, además de precipitaciones intensas en periodos acotados.

Por eso, las cantidades previstas no descartan diferencias entre comunas. Se recomienda revisar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales durante los próximos días.