El Bono de Sostenibilidad es un aporte estatal destinado a hogares que vuelven a resultar afectados por una emergencia o catástrofe durante el mismo año, después de haber recibido el monto máximo del Bono de Recuperación.

El beneficio contempla un pago de $375.000 por cada nuevo evento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Su objetivo es extender el apoyo económico a las familias que enfrentan emergencias sucesivas.

A diferencia del Bono de Recuperación, cuyos montos dependen de la gravedad de los daños registrados, este aporte considera una suma fija por cada nueva emergencia.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Sostenibilidad?

Para acceder a este beneficio, los hogares deben cumplir dos requisitos:

Haber recibido $1.500.000 del Bono de Recuperación : la familia debe haber acumulado el monto máximo de este aporte durante el año.

: la familia debe haber acumulado el monto máximo de este aporte durante el año. Contar con una nueva Ficha Básica de Emergencia (FIBE): se debe registrar la nueva emergencia mediante una ficha correspondiente a ese evento. La evaluación anterior no reemplaza el registro de los nuevos daños.

Cumplir con estas condiciones permite optar al beneficio, pero haber sufrido varias emergencias no garantiza automáticamente su entrega.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El Bono de Sostenibilidad contempla un pago de $375.000 por cada nueva emergencia que cumpla con los requisitos.

Este aporte está dirigido a hogares que ya agotaron el monto máximo del Bono de Recuperación y que vuelven a verse afectados por otro evento durante el mismo año.

¿Cómo se acredita una nueva emergencia?

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es el instrumento utilizado para registrar información de los hogares afectados y los daños ocasionados por una emergencia o catástrofe.

Para acceder al Bono de Sostenibilidad, el hogar debe contar con una nueva ficha vinculada al evento que origina la solicitud. Por eso, es importante que la afectación sea registrada y evaluada mediante el procedimiento correspondiente.

Antes de realizar trámites, se recomienda consultar con los organismos públicos responsables de la emergencia para confirmar las condiciones de aplicación del beneficio y los pasos que deben seguir las familias afectadas.