Las traductoras de Carson

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¡Hola! Ya pasamos la primera quincena de octubre y aunque la primavera se ha mostrado tímida y El Niño ha sido implacable, ayer en la tarde, mientras volvía a mi casa, me percaté de que el parque por el que paso estaba lleno de jóvenes conversando, personas trotando y niños jugando. Con los días más largos, los árboles más verdes y las temperaturas subiendo dan ganas de salir y disfrutar, en mi caso, la ciudad. ¡Así que partamos con los panoramas!

Hasta el 18 de octubre se realizará FFAST, Festival de Arte de Santiago, un espacio de encuentro para la creación contemporánea. En distintos pisos hay artes visuales, música, diseño y arquitectura. Cada edición activa un espacio en desuso o en proceso de reconversión, poniendo en relación la ciudad, las personas y la creación de su tiempo. Esta edición se realiza en NIDO Lucía, el antiguo edificio de ENEL, ubicado en pleno centro de Santiago. La entrada es gratuita, con inscripción previa en este link. En San Isidro 85, Santiago.

El próximo lunes 19 de octubre se celebra un nuevo Día Nacional de la Danza, en conmemoración del natalicio de Patricio Bunster. En ese contexto, el Centro Cultural Ceina cuenta con una amplia programación relacionada con ese día. Revisa los detalles AQUÍ.

El Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, celebrará tres décadas del 12 al 19 de noviembre. La venta de abonos estará disponible hasta agotar stock en fidocs.cl.

Además, en esta edición: recortes en cultura ponen en riesgo la Gran Sala Sinfónica Nacional, el documental que visibiliza la vigencia del pueblo Selk’nam, un ratón con cerebro humano y la película censurada que se presentó en FICVALDIVIA.

Bonus track: la entrevista de Tatiana Oliveros a Felipe Reyes, autor de Nacer tantas veces, la biografía de Nemesio Antúnez.

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LA MÚSICA GUARDA SILENCIO

No podía dejar de destacar la tremenda carrera de Penelope Knuth, quien falleció el sábado 10 de octubre, a los 72 años, en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Cerro Placeres, cuando el bus de la Orquesta de Cámara de Chile, de la cual era primera viola, regresaba después de un concierto en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Oriunda de Nueva York, se formó en Indiana University y en la prestigiosa Juilliard School. Posteriormente trabajó durante cerca de una década en Venezuela como solista de viola y docente. Fue allí donde conoció al clarinetista y lutier argentino Luis Rossi, con quien formó una familia que más tarde se establecería en Chile.

En 1994 se integró a la Orquesta de Cámara de Chile, donde se desempeñó como primera viola durante más de tres décadas. También participó en la formación de jóvenes músicos a través de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).

El accidente, que dejó también a más de una docena de personas lesionadas, provocó una profunda conmoción en el mundo musical.

“Hoy la música guarda silencio. Semanas Musicales de Frutillar se une al dolor de la Orquesta de Cámara de Chile tras el accidente ocurrido en Valparaíso, y despide con profunda tristeza a Penelope Knuth, su primera viola, una artista que durante más de tres décadas acompañó con su sonido a una de las orquestas más queridas de nuestro país”, expresó Karina Glasinovic, presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.

En términos similares se manifestó el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, casa de estudios donde Knuth enseñó durante casi 20 años.

“Como Universidad Católica lamentamos profundamente el trágico accidente ocurrido anoche en Valparaíso y recibimos con especial tristeza la noticia del fallecimiento de Penelope Knuth, destacada música, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile y quien fuera por muchos años académica de nuestra Universidad”, indicó.

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LAS TRADUCTORAS DE CARSON

¡Volvemos nuevamente al Premio Nobel de Literatura 2026! La semana pasada comenté que varias editoriales chilenas tienen en sus catálogos a la poeta canadiense y durante la semana contacté a dos de las traductoras de Anne Carson. Las poetas y traductoras Verónica Zondek y Bernardita Bolumburu han contribuido a acercar su obra a los lectores en español y compartieron con ella durante su visita a Chile en 2018.

Zondek, quien tradujo Red Doc> (LOM), destaca la capacidad de Carson para conectar mundos, experimentar con el lenguaje y renovar nuestra mirada sobre la tradición clásica. A su juicio, su escritura logra transportarnos a zonas insospechadas y explorar las emociones humanas desde formas literarias inesperadas.

“Esa lectura de lo clásico con ojo actual es, en definitiva, lo que permite que un clásico sea clásico. La grandeza de Carson es que saca a ese mundo de petrificada belleza y corrección y la ausculta con la emoción de lo humano, de lo no perfecto, desde el aquí y ahora con todas sus flores y miserias“, destacó Zondek.

Por su parte, Bolumburu, responsable de las traducciones de Bakkhai (La Pollera, 2020) y Antigo Nick (La Pollera, 2020), recuerda que su colaboración comenzó tras conocer personalmente a Carson, quien le envió algunos de sus libros a su casa. Para la académica, el Nobel también reconoce la vigencia de los clásicos grecolatinos y la capacidad de la autora para reinterpretar las tragedias griegas desde una sensibilidad contemporánea.

“Personalmente, lo mejor del premio de Anne Carson –entre un sinnúmero de razones valiosísimas que ya han sido muy mencionadas alrededor del mundo– es reconocer la importancia de los clásicos grecolatinos en nuestra cultura, lenguaje y arquetipos, que construyen un paradigma muy importante”, sostuvo.

Revisa la entrevista completa a Zondek y Bolumburu.

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EL DOCUMENTAL QUE VISIBILIZA LA VIGENCIA DEL PUEBLO SELK’NAM

Este jueves 8 de octubre se estrenó en las salas de la Red de Salas de Cine de Chile el documental Vuelvo donde nunca estuve, un largometraje dirigido por Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra, que propone una mirada profunda sobre la memoria, la identidad y la permanencia del pueblo Selk’nam.

La película acompaña la historia de Fernanda Olivares, una joven que decide dejar Santiago para radicarse en Tierra del Fuego, el territorio ancestral de su familia, convirtiéndose en un testimonio vivo de la continuidad de su comunidad. Uno de los ejes centrales de la cinta es derribar el mito de la extinción total del pueblo Selk’nam.

Los directores estuvieron en el estudio del diario, donde pudimos conversar en profundidad sobre esta nueva película.

“No es que los Selk’nam desaparecieron, sino que se escondieron los sobrevivientes. Y esas son las comunidades que hoy día están apareciendo nuevamente, porque se logra encontrar algún abuelo o bisabuelo que mantuvo algo de la cultura”, dijo Andrés Morales.

Por su parte, Vázquez reflexionó sobre el significado del retorno a la tierra: “Siempre me imagino que hay Fernandas que vuelven de a poquito como granitos, como pequeñas semillas a sus territorios, a recuperar, a sanar, a limpiar de alguna manera”.

Revisa la entrevista completa AQUÍ.

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RECORTES EN CULTURA PONEN EN RIESGO LA GRAN SALA SINFÓNICA NACIONAL

Seguimos analizando el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. La disminución general de los recursos destinados al Ministerio de las Culturas encendió las alarmas en el sector. Según la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto del sector pasaría de $527.326 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027. La reducción alcanza los $86.808 millones, equivalentes a un 16,5% en el presupuesto total.

Y hay cuatro programas que quedarían sin financiamiento: el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile, junto a Somos Barrio, Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

En conversación con El Mostrador, la directora del CEAC, Dominique Thomann Etchegaray, advirtió que la propuesta contempla eliminar los $2.165 millones que la institución recibió en 2026 desde el Ministerio de las Culturas, recursos destinados a operación, mantención y programación. La medida pondría en riesgo el funcionamiento de la Gran Sala Sinfónica Nacional, inaugurada en julio de 2025, y del Teatro Universidad de Chile.

“Por todo lo anterior, pensamos que debe haber algún error, pues no se entiende que seamos la única institución cultural que esté viendo reducido aquel aporte en un 100%”, señaló la directora, destacando que durante 2026 el CEAC ha recibido a 156.970 personas, con más de 103 mil beneficiarios de actividades gratuitas.

Además, la directora subrayó que una reducción significativa podría afectar la programación artística, las iniciativas educativas y la accesibilidad de los espectáculos, que actualmente cuentan con entradas desde los $5.000.

“No se trata solo de financiar una programación artística, sino de sostener una infraestructura cultural y una política de acceso que beneficia a toda la ciudadanía”, afirmó.

Revisa los detalles AQUÍ.

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ISABEL ALLENDE SE LLEVA EL PREMIO PLANETA 2026

La escritora Isabel Allende ganó este jueves la edición número 75 del Premio Planeta de novela, dotado de 1 millón de euros, con la obra La hora antes del alba, que sigue la trama de La casa de los espíritus tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

“Esta novela cierra el universo de La casa de los espíritus”, afirmó la autora, Premio Nacional de Literatura 2010, al recoger el galardón de manos de los reyes de España.

Sin embargo, el premio implica que Planeta arrebata a Penguin Random House una de sus firmas legendarias, porque la autora estaba vinculada al sello de narrativa Plaza & Janés desde 1982, cuando publicó el primer título de su carrera y hoy era la joya de la corona de Penguin, de la cual P&J es actualmente uno de sus sellos.

Cabe destacar que Allende es la autora hispana viva más leída, pues ha vendido más de 80 millones de ejemplares y ha sido traducida a 42 idiomas.

Allende se habría presentado bajo el seudónimo de Luz Ventura y habría ocultado el título de su novela bajo el ficticio Los que faltan. En su discurso la escritora de 84 años destacó que, desde que en 1982 publicó La casa de los espíritus, había recibido numerosos mensajes de lectores que querían saber qué pasó con Alba después del final, pero es ahora cuando ha sentido que era el momento de retomarlo.

“Alba ha sido violada y torturada, pero no han podido quebrar su espíritu. Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La casa de los espirítus. Alba está fortalecida por la maternidad, por el amor de los hombres y por los espíritus que la rodean. Son los espíritus de mi casa, que también me acompañarán en mi muerte”, dijo la autora al recoger el galardón.

Más información AQUÍ.

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ARQUITECTURA PARA LA FELICIDAD

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Orfanato de Amsterdam / Aldo van Eyck (1960)

La luz, el elemento más significativo de la arquitectura de aquellos que no se pueden tocar. Nuestro oficio en su dimensión metafísica.

Pero también la luz alberga otro simbolismo, más cercano a las emociones que a los oficios. La luz es también lo que nos permite ver, lo que nos abre los ojos y muchas veces una señal que tiene más que ver con la esperanza y la alegría. Dos conceptos que parecen contrapuestos a las tragedias humanas como, en este caso, la orfandad.

Aldo van Eyck (1918-1999) cruzó esa frontera y entremezcló con sensibilidad ambos conceptos en el Orfanato de Ámsterdam, quizás su obra cumbre. Un edificio que alberga niños sin padres –hijos de la guerra–, con toda la tristeza que una situación así arrastra, podía ser también un espacio para la felicidad, en que la forma dispuesta sea un homenaje a la luz tanto como una invitación a jugar, a la alegría, al movimiento. A descubrir.

No siempre es cierto que un edificio está cargado por su destino cuando se despliega una arquitectura que es capaz de contradecir desde la forma a los designios de una vida. Van Eyck, contra todo pronóstico, diseñó un lugar en donde –a pesar de todo– es posible ser feliz.

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FICVALDIVIA EXHIBE PELÍCULA CENSURADA EN 1963

Créditos: FICV.

Este viernes finaliza el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) y entre la programación se incluyó una película que fue censurada en su momento en 1963 en Chile. Se trata de Alias Gardelito (1961), dirigida por el chileno Lautaro Murúa (1926-1995).

Marco Fajardo realizó una muy buena nota sobre la historia de esta película. En ella cuenta quién era Murúa, un actor que al comenzar los años 50 emigró a Argentina, donde inició su trabajo como realizador y convivió con la llamada Generación del 60 que, a partir del impulso de Leopoldo Torre Nilsson, integró también, entre otros, Leonardo Favio.

Alias Gardelito fue su segundo largometraje en ese país y es la historia de un ladronzuelo, Toribio Torres, acorralado entre el mundo delictual en el que circula y fascinado por sus intentos de emular la figura de Carlos Gardel.

La película se presentó gracias a la colaboración del festival con la Cineteca de la Universidad de Chile, donde fue restaurada la cinta por un colectivo de estudiantes, funcionarios y académicos de la Escuela de Cine y Televisión de la casa de estudios.

“Es un ejercicio de cine-escuela activa, donde buscamos proyectar una conciencia sobre la recuperación de nuestras memorias, incluyendo la investigación, pero también proyectando estos ejercicios a nuevas generaciones que tendrán, el día de mañana, la responsabilidad de resguardar la memoria audiovisual del país”, explica Luis Horta, director de la Cineteca.

Revisa la nota completa AQUÍ.

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RATÓN CON UN CEREBRO HUMANO

Un equipo científico en la Universidad de Stanford implantó neuronas humanas en el hipocampo y la corteza en el cerebro de un ratón. El resultado es un roedor cuyo cerebro está esencialmente formado de neuronas humanas y cuyo comportamiento no dista del de otros ratones.

El experimento, dado a conocer en la revista Nature, valida la creación de quimeras interespecíficas, es decir, ejemplares que combinan varias especies, para investigar cómo funcionan las neuronas humanas.

“En 2026, Sergiu Pasca ha subido la apuesta con un experimento todavía más sorprendente. Ha usado una estrategia de inactivación genética para generar un ratón carente de corteza cerebral e hipocampo. Y ha inyectado en el cerebro de este ratón células neuronales humanas derivadas de un organoide de cerebro, para que colonizaran las áreas que faltaban y complementarán así el desarrollo del cerebro del ratón con neuronas humanas”, describe Lluís Montoliu en un artículo publicado en The Conversation.

Revisa los detalles AQUÍ.

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NEMESIO ANTÚNEZ MÁS ALLÁ DE LA PINTURA

En septiembre, el escritor Felipe Reyes publicó Nacer tantas veces, una perfil donde reconstruye la vida de Nemesio Antúnez y recupera una figura que desbordó su propia obra: pintor y grabador, creador del Taller 99, director de museos, comunicador y activo articulador de la cultura chilena.

Antúnez llevaba tiempo apareciendo en las investigaciones de Reyes antes de convertirse en protagonista de uno de sus libros. Mientras trabajaba sobre la editorial Nascimento, lo encontró como autor de algunas de sus portadas. En otra investigación apareció su encuentro con Albert Einstein en Nueva York.

“Era un personaje que me aparecía en otras cosas que yo he hecho anteriormente, que siempre estaba ahí”, le dijo Reyes a Tatiana Oliveros en una entrevista.

“La sensación que me queda es como de un gran difusor. Existen pocos artistas tan dispuestos a difundir la obra de los otros, tan dispuestos a difundir la obra de los colegas”, afirmó Reyes.

Revisa la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

10° FESTIVAL DE CINE ARICADOC

Este año los destacados cineastas Ignacio Agüero y Carlos Flores serán parte de la décima edición del festival. La iniciativa se realizará desde el 23 al 31 de octubre.

La programación cuenta con nueve largometrajes y 22 cortometrajes de diversas partes del mundo. El evento es gratuito y se realizará en el aula Magna de la UTA (Velásquez 1775), así como en el Teatro Municipal de Arica y el Cine Colón.

MAPUCLUB EN LA LIBRERÍA CRISIS EN VALPARAÍSO

El ciclo lo inaugura el destacado escritor huilliche Jaime Huenún, quien llega a la Crisis a presentar su última obra: El Regreso de Torito Callulaf y otros relatos provincianos, el jueves 15 de octubre a las 18:30 horas.

La siguiente sesión será el jueves 12 de noviembre, con el periodista Pedro Cayuqueo y el investigador Enrique Antileo, quienes conversarán sobre el libro Carlos Huayquiñir, el primer periodista mapuche, y sobre el legado de su obra para las escrituras mapuche. Luego, el viernes 11 de diciembre, Carla Llamunao viaja desde Temuco a presentar Venimos de la noche, su segundo libro de poesía, publicado por el sello mapuche Veranada Ediciones. Cierra el ciclo la escritora angelina Yeny Díaz Wenten, quien por primera vez presenta su obra literaria en Valparaíso.

Este ciclo será guiado por Marilén Llancaqueo, creadora de la idea y dueña de Librería Crisis, y por Daniela Catrileo, recientemente reconocida con el Premio Anna Seghers.

FIESTA DEL LIBRO EN CONCEPCIÓN

Con más de una veintena de editoriales y una programación que cruza literatura, mediación, juegos, poesía y música, la Fiesta del Libro vuelve a la Biblioteca Municipal de Concepción este sábado 17 de octubre. Entre las 11:00 y las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas a una jornada gratuita que reunirá a autoras, autores, proyectos editoriales, mediadores y públicos de distintas edades en torno al libro y la creación regional.

La jornada corresponde a la segunda Fiesta del Libro realizada durante 2026 en este espacio, luego del encuentro desarrollado en abril, y forma parte de una programación que busca dar continuidad durante el año a instancias de circulación, encuentro y vinculación entre quienes integran el ecosistema del libro y la lectura en Biobío. Una tercera jornada se proyecta para el sábado 21 de noviembre.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!