Planificar la reacción, no la emergencia

Chile lo sabe: terremotos, tsunamis, aluviones e inundaciones nos golpean con regularidad. Frente a los sismos, podemos preparar rutas de evacuación, zonas altas, albergues y acopio de materiales. Frente a los temporales, la simulación computacional permite modelar cuencas y ríos, y determinar qué poblados se verán afectados y en qué dimensión.

Esto es responsabilidad de las autoridades: desarrollar el manejo de crisis mediante ejercicios de simulación. Chile cuenta hoy con herramientas que antes no tenía, como la entrega de alertas y un software de creación nacional de la Academia de Guerra del Ejército, el Sistema de Gestión de Emergencias, que simula distintos tipos de crisis y cómo debiera reaccionar la comunidad.

Es necesario que nos eduquemos en esto: comunas, provincias, regiones y el país entero, tanto autoridades como comunidad organizada. Planificar y simular una crisis es la forma más práctica de definir las medidas inmediatas para enfrentarla.