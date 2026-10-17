Consulta con tu rut cuánto dinero tienes y a qué AFP perteneces

Hay muchas personas que desconocen en qué AFP están afiliadas, así como la cantidad de fondos disponibles en su cuenta de ahorro previsional. Sin embargo, es crucial estar al tanto de esta información para conocer cuáles son los montos cotizados mensualmente y si los empleadores están al día con los pagos.

Dónde puedes consultar con tu RUT en qué AFP estás

Para consultar en qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estás afiliado debes ingresar a spensiones.cl

Realiza los siguientes pasos:

Ingresa tu RUT sin puntos .

. Luego, haz clic en el botón Buscar .

. Finalmente, el sistema te informará de en qué AFP te encuntras afiliado/a.

Cómo saber cuánto dinero tienes en tu AFP

Para verificar tu saldo disponible en tu AFP, accede al sitio web correspondiente a la AFP donde estás afiliado/a y sigue las instrucciones proporcionadas (cada una tiene su propio procedimiento). A continuación, revisa los nombres de las AFP vigentes hoy en día.