A partir de enero de 2027, las cuentas de electricidad bajarán en 13 regiones de Chile, con una disminución promedio nacional de 4,3%, según los antecedentes informados por el Gobierno.

La rebaja variará según la zona del país. Antofagasta tendrá la mayor disminución, con un 11%, seguida de Atacama, con un 10,2%, y Arica y Parinacota, con un 9,9%.

En contraste, algunas regiones registrarán aumentos en sus tarifas, por lo que el efecto en el presupuesto de los hogares dependerá del lugar de residencia.

¿Cuánto bajarán las cuentas de la luz en cada región?

Estos son los porcentajes de variación tarifaria informados para enero de 2027:

Antofagasta: baja de 11%.

baja de 11%. Atacama : baja de 10,2%.

: baja de 10,2%. Arica y Parinacota: baja de 9,9%.

baja de 9,9%. Valparaíso: baja de 8,5%.

baja de 8,5%. Coquimbo: baja de 8,4%.

baja de 8,4%. Tarapacá: baja de 7,4%.

baja de 7,4%. Ñuble: baja de 4,2%.

baja de 4,2%. Región Metropolitana: baja de 4%.

baja de 4%. La Araucanía: baja de 3,9%.

baja de 3,9%. Biobío: baja de 3,7%.

Maule: baja de 3,4%.

baja de 3,4%. O’Higgins: baja de 2,7%.

baja de 2,7%. Aysén: baja de 2,4%.

Los porcentajes corresponden a las variaciones regionales reportadas y no representan necesariamente el ahorro exacto de cada hogar, ya que el monto final dependerá de su consumo y tarifa aplicable.

¿En qué regiones subirán las cuentas de electricidad?

Pese a la disminución prevista en la mayoría del país, tres regiones registrarán aumentos en sus cuentas de luz:

Los Ríos: alza de 6,2%.

alza de 6,2%. Los Lagos: alza de 4,9%.

alza de 4,9%. Magallanes: alza de 2,4%.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que las medidas legales tramitadas permitieron moderar algunos incrementos que inicialmente se proyectaban más altos.

¿Por qué bajarán las tarifas eléctricas?

De acuerdo con la explicación entregada por la ministra de Energía, una de las razones de la disminución es el término de contratos de suministro eléctrico que tenían precios más elevados.

El cambio en las condiciones de generación permitirá reducir las tarifas en distintas zonas del país, aunque el impacto será diferente en cada región.

Las variaciones están previstas para comenzar a aplicarse en enero de 2027. Por ello, el ahorro efectivo deberá evaluarse según la cuenta de electricidad de cada hogar y los valores que finalmente entren en vigencia.