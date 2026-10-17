Entre Hilos: ¿Qué es la teoría social?

En el capítulo final, los autores abordaron cómo la teoría social inspiró la selección de libros, conceptos y escuelas de pensamiento sobre los que han conversado por más de 3 años. Más que una disciplina o tradición cerrada, la idea de teoría social es una forma interdisciplinaria de reflexionar sobre cómo han ido cambiando las sociedades modernas durante los últimos 250 años. Para ello, recurre a autores y conceptos provenientes que van desde la sociología a la biología, pasando por las distintas ciencias sociales, la historia, la filosofía y la economía.

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