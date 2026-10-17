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Emiten alerta por lluvias “moderadas a fuertes” para el martes en cinco regiones del país DATOS ÚTILES Créditos: AGENCIA UNO.

Emiten alerta por lluvias “moderadas a fuertes” para el martes en cinco regiones del país

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Se esperan entre 15 y 35 milímetros de lluvia para el martes 20 de octubre en sectores de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Meteorología llamó a mantenerse informado y seguir las instrucciones de las autoridades ante posibles riesgos.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió este sábado una alerta meteorológica por precipitaciones “moderadas a fuertes” previstas para el martes 20 de octubre en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Según el reporte, se esperan montos de entre 15 y 35 milímetros, dependiendo del sector. El pronóstico abarca zonas de la cordillera de la Costa, valles y precordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile explica que una alerta implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios”.

Cuánta lluvia se espera en cada región

Los montos estimados varían según la región y el sector geográfico. Las mayores acumulaciones previstas, de entre 25 y 35 milímetros, se concentran en sectores de Valparaíso, la región Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Región Sector Precipitaciones estimadas
Coquimbo Cordillera de la Costa 15 a 25 mm
Coquimbo Precordillera y valles precordilleranos 20 a 30 mm
Valparaíso Cordillera de la Costa 20 a 30 mm
Valparaíso Precordillera y valles precordilleranos 25 a 35 mm
Metropolitana Cordillera de la Costa 25 a 35 mm
Metropolitana Valle 20 a 30 mm
Metropolitana Precordillera 25 a 35 mm
O’Higgins Cordillera de la Costa 20 a 30 mm
O’Higgins Valle 20 a 30 mm
O’Higgins Precordillera 25 a 35 mm
Maule Valle 25 a 35 mm
Maule Precordillera 25 a 35 mm
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