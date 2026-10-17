La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió este sábado una alerta meteorológica por precipitaciones “moderadas a fuertes” previstas para el martes 20 de octubre en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Según el reporte, se esperan montos de entre 15 y 35 milímetros, dependiendo del sector. El pronóstico abarca zonas de la cordillera de la Costa, valles y precordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile explica que una alerta implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evitando riesgos innecesarios”.

Cuánta lluvia se espera en cada región

Los montos estimados varían según la región y el sector geográfico. Las mayores acumulaciones previstas, de entre 25 y 35 milímetros, se concentran en sectores de Valparaíso, la región Metropolitana, O’Higgins y Maule.