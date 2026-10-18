La llegada de octubre trae nuevas oportunidades para acceder a bonos y subsidios estatales destinados a distintos grupos de la población. Algunos aportes se entregan automáticamente a quienes cumplen las condiciones, mientras que otros requieren realizar trámites o postulaciones.

Estos son los principales beneficios que conviene revisar durante este mes:

Subsidio Unificado al Empleo (SUE)

Desde el 1 de octubre comienza a regir el Subsidio Unificado al Empleo, un aporte administrado por el SENCE que busca incentivar la contratación formal.

El beneficio reúne los anteriores Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional.

Principales requisitos:

Haber estado cesante durante seis meses consecutivos u ocho meses en total dentro de los últimos 18 meses.

Tener un ingreso bruto mensual que no supere los $1.245.494, equivalentes a 2,25 ingresos mínimos brutos.

equivalentes a mínimos brutos. El aporte puede alcanzar hasta el 20% del sueldo bruto .

. Para trabajadores dependientes, considera un mínimo de $13.839 mensuales.

Bono Bodas de Oro

Las parejas que cumplan 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro.

Desde el 1 de octubre de 2026, el beneficio aumenta a $482.295 por pareja.

El monto se divide en partes iguales:

$241.148 para cada cónyuge.

Para solicitarlo, la pareja debe:

Cumplir 50 años de matrimonio.

No estar divorciada ni separada judicialmente.

Pertenecer al 80% más vulnerable , según el Registro Social de Hogares.

, según el Registro Social de Hogares. Acreditar residencia en Chile durante al menos cuatro de los últimos cinco años.

El trámite se puede realizar en ChileAtiende y existe un plazo de un año desde el aniversario de matrimonio para solicitar el beneficio.

Bono por Asistencia Escolar

Este beneficio está dirigido a familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que tengan niños, niñas o adolescentes de entre 6 y 18 años estudiando en establecimientos reconocidos por el Estado.

El aporte alcanza los $10.000 mensuales por estudiante que registre una asistencia igual o superior al 85%.

En octubre se paga el beneficio correspondiente a la asistencia registrada en julio, debido al desfase de tres meses.

Importante: no requiere postulación ni trámites adicionales para acreditar la asistencia. Esa gestión la realiza el Ministerio de Educación.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Las personas y familias que participan en Chile Seguridades y Oportunidades también pueden recibir el Bono de Protección.

Es un aporte mensual cuyo monto varía según el período de acompañamiento psicosocial.

Durante 2026, los montos establecidos son:

$24.523 durante los primeros seis meses.

durante los primeros seis meses. $18.664 entre el séptimo y el duodécimo mes.

entre el séptimo y el duodécimo mes. $12.832 entre el mes 13 y el 18.

entre el mes 13 y el 18. $22.007 entre el mes 19 y el 24.

Este beneficio no es postulable y está dirigido a quienes forman parte del subsistema y cumplen sus condiciones.

¿Cómo revisar qué beneficios te corresponden en octubre?

Quienes quieran conocer los aportes estatales disponibles pueden consultar el sitio de ChileAtiende y utilizar sus servicios de orientación.

También está disponible el Buscador de Beneficios de la Red de Protección Social, que permite identificar alternativas según factores como: