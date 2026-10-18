Quienes estén buscando trabajo tendrán una nueva oportunidad este viernes 16 de octubre en la Gran Feria Laboral Estación Central 2026, iniciativa que reúne a empresas con ofertas laborales en distintas áreas.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Estación Central, a través de su Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), y contempla más de 1.200 vacantes en rubros como retail, seguridad, transporte, salud, gastronomía y turismo.

¿Dónde y a qué hora se realizará la feria laboral?

La jornada de este viernes se desarrollará en la Nave Central del centro comercial Arauco Estación, en Estación Central.

Estos son los datos que debes considerar si quieres participar:

Fecha : viernes 16 de octubre de 2026.

: viernes 16 de octubre de 2026. Horario : de 09:00 a 14:00 horas.

: de 09:00 a 14:00 horas. Lugar: Nave Central del centro comercial Arauco Estación, Estación Central.

Nave Central del centro comercial Arauco Estación, Estación Central. Vacantes: más de 1.200 puestos de trabajo.

más de 1.200 puestos de trabajo. Organiza: Municipalidad de Estación Central, mediante la OMIL.

¿Qué empleos están disponibles?

La feria contempla oportunidades laborales en diferentes sectores y perfiles. Entre los puestos mencionados por la organización se encuentran:

Personal administrativo.

Auxiliares de aseo.

Conductores profesionales.

Guardias de seguridad.

Manicuristas.

Operadores de bodega.

Vendedores.

La actividad contará con la participación de empresas de distintos rubros, por lo que las condiciones y los requisitos dependerán de cada oferta laboral.

¿Cómo postular a los empleos?

Las personas interesadas pueden asistir directamente a la feria para conocer las ofertas disponibles y acercarse a las empresas participantes.

Para participar, se recomienda llevar:

Cédula de identidad.

Currículum actualizado.

Estos documentos permitirán a los postulantes presentar sus antecedentes durante la actividad. Se recomienda revisar los requisitos específicos de cada puesto antes de postular.