Quienes buscan acceder a la gratuidad en educación superior para 2027 deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) dentro del plazo establecido.

El primer período de postulación comenzó el 1 de octubre y finalizará el jueves 22 de octubre de 2026. Este trámite permite optar a la gratuidad y otros beneficios estudiantiles, pero completar el formulario no garantiza la asignación: es necesario cumplir las condiciones correspondientes.

¿Hasta cuándo se puede completar el FUAS 2027?

El plazo para enviar el formulario vence el jueves 22 de octubre de 2026. Para postular, debes ingresar al sitio oficial , completar los datos solicitados y enviar la postulación antes del cierre.

Es importante revisar la información ingresada antes de enviar el formulario, ya que los antecedentes socioeconómicos se utilizan para evaluar el acceso a los beneficios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la gratuidad?

Según los antecedentes informados para este proceso, entre las condiciones para acceder al beneficio se encuentran:

– Pertenecer al 60% de menores ingresos: de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

– Estar matriculado en una institución adscrita a la gratuidad: en una carrera de pregrado presencial.

– No contar con un título profesional o grado de licenciatura: obtenido en Chile o en el extranjero.

– Si tienes un título técnico de nivel superior: puedes acceder si te matriculas en una carrera conducente a un título profesional, con o sin licenciatura.

– Si cursaste una licenciatura: puedes optar al beneficio en programas que conduzcan a un título de profesor, sujeto a las condiciones establecidas.

– Cumplir los requisitos de nacionalidad o residencia: las personas extranjeras deben contar con permanencia definitiva o residencia, y quienes postulen con residencia deben haber cursado y completado la enseñanza media en Chile.

– Si ya estás cursando una carrera: puedes optar al beneficio si cumples los requisitos y no has excedido la duración formal del programa.

La elegibilidad también depende de las condiciones específicas del beneficio y de la institución en la que te matricules.

¿Cuándo se publican los resultados del FUAS 2027?

El calendario informado para el proceso contempla las siguientes fechas:

– 17 de diciembre de 2026: información del nivel socioeconómico.

– 15 de enero de 2027: resultados de preselección y potenciales renovantes.

– 10 de marzo de 2027: resultados de asignación de beneficios.

– Del 10 al 25 de marzo de 2027: período de apelación.

Estas etapas permiten conocer los antecedentes socioeconómicos, revisar la situación de preselección y, posteriormente, saber si se asignó el beneficio.

¿Qué cubre la gratuidad en educación superior?

La gratuidad permite financiar la matrícula y el arancel de una carrera durante su duración nominal, siempre que el estudiante cumpla los requisitos y estudie en una institución adscrita al sistema.

Por eso, si quieres acceder a este beneficio para 2027, el primer paso es completar y enviar el FUAS antes del 22 de octubre. Después, deberás revisar los resultados y confirmar que cumples las condiciones para recibir la ayuda estudiantil.