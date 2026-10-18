La organización Participate Learning busca profesores chilenos para incorporarse a establecimientos educacionales de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, en Estados Unidos.

Según los antecedentes, los docentes seleccionados trabajarán con estudiantes de entre cinco y 11 años, desde kínder hasta quinto básico. Sus funciones incluyen impartir asignaturas básicas y enseñar español, además de contribuir al intercambio cultural.

Los sueldos brutos anuales informados van desde US$42.000 hasta cerca de US$70.000, dependiendo de la experiencia profesional, la formación académica y el distrito escolar. La oferta también contempla seguro médico y seguro de vida.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

De acuerdo con la información oficial de Participate Learning, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

– Tener un título universitario en Educación. Para Chile, la organización señala como credenciales aceptadas el título de profesor y la licenciatura en Educación.

– Contar con al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo después de titularse.

– Estar trabajando actualmente como docente con estudiantes de entre cinco y 18 años.

– Tener licencia de conducir.

– Contar con un nivel de inglés suficiente para comunicarse oralmente y por escrito en el entorno escolar.

– Comprometerse a trabajar en Estados Unidos durante un mínimo de dos años escolares.

– No ser ciudadano estadounidense ni residente permanente de ese país.

La organización evalúa el dominio del inglés durante el proceso de selección. La página oficial consultada describe el requisito como un nivel alto de inglés, sin establecer allí un certificado B2 obligatorio.

¿Cómo postular para trabajar como profesor en Estados Unidos?

1. Ingresar al sitio oficial

Accede a la página de postulación de Participate Learning. La solicitud se realiza en línea.

2. Completar los antecedentes

Entrega información sobre tu formación académica, experiencia docente, país de residencia y familiares que podrían acompañarte.

3. Esperar la evaluación y la entrevista

El equipo revisará los antecedentes y comunicará el resultado por correo electrónico. Si la candidatura es aceptada, el postulante podrá ser convocado a una entrevista por videollamada.

Las personas interesadas pueden realizar su postulación de manera gratuita a través del sitio participatelearning.com. El plazo para postular se extiende hasta el próximo 31 de octubre.