Un ciclón extratropical afectará a la zona centro-sur de Chile durante esta semana, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y probabilidad de tormentas eléctricas. De acuerdo con el pronóstico publicado por Meteored este lunes 19 de octubre, el fenómeno podría extenderse hasta el sábado 24.

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El sistema estará acompañado por un río atmosférico de categoría 1 a 2, además de condiciones en altura que favorecerían el aporte de humedad y la circulación ciclónica.

¿Qué regiones serán afectadas por el ciclón extratropical?

El pronóstico contempla precipitaciones y tormentas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos. Los pulsos de lluvia más significativos se esperan durante las tardes del martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

Las condiciones previstas son las siguientes:

– Ñuble y Biobío: podrían acumular más de 100 milímetros de lluvia hasta el sábado, especialmente en sectores del litoral y el valle.

– La Araucanía y Los Ríos: se pronostican precipitaciones intensas en zonas precordilleranas y cordilleranas, con acumulaciones cercanas a los 100 milímetros según uno de los modelos meteorológicos.

– Viento: las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h durante martes, miércoles y jueves. Para la tarde del miércoles se proyectan velocidades superiores a 60 km/h en sectores de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

– Tormentas eléctricas: existe probabilidad de actividad eléctrica entre Ñuble y Los Ríos, principalmente durante martes, miércoles y jueves.

Los montos de lluvia varían según los modelos utilizados. Por ello, las acumulaciones previstas deben considerarse estimaciones y podrían cambiar con las actualizaciones del pronóstico.

¿Existe riesgo de granizos o nubes tornádicas?

Meteored advierte que las condiciones atmosféricas podrían favorecer el desarrollo de nubes cumulonimbos, asociadas a tormentas eléctricas, y no descarta la caída de granizos ni la formación de nubes con características tornádicas.

Esta posibilidad se concentra principalmente entre martes 20 y jueves 22 de octubre. Sin embargo, se trata de un escenario potencial del pronóstico, no de una confirmación de que ocurrirán tornados.

¿Hasta cuándo lloverá?

Las precipitaciones más intensas se concentrarían entre martes y jueves. Para el viernes 23, uno de los modelos proyecta lluvias extremas en sectores cordilleranos y precordilleranos de La Araucanía y Los Ríos.

Durante el sábado 24, los chubascos tenderían a concentrarse en la precordillera de ambas regiones, aunque la evolución dependerá de cómo avance el sistema.

Recomendaciones ante las lluvias y el viento

Ante este escenario, se recomienda:

– Evitar acercarse a ríos, esteros y quebradas que puedan aumentar rápidamente su caudal.

– No cruzar calles o caminos inundados.

– Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

– Mantenerse alejado de árboles, postes y cables eléctricos dañados.

– Seguir los avisos de Senapred y los pronósticos actualizados de la Dirección Meteorológica de Chile.

Las condiciones pueden variar durante los próximos días, por lo que es importante revisar la información oficial antes de realizar desplazamientos en las zonas afectadas.