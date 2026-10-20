Alerta por lluvias en Chile: hasta 40 mm este martes 20 de octubre en cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó la alerta por lluvias moderadas a fuertes en un corto período de tiempo que afectarán este martes 20 de octubre a cinco regiones de la zona central del país.

La alerta meteorológica AA180-1/2026 estará vigente entre la tarde y la noche del martes y comprende sectores de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins y Maule. Los montos podrían alcanzar hasta 40 milímetros de lluvia, de acuerdo con la actualización difundida por Meteorología.

Las mayores precipitaciones se esperan en la Región de O’Higgins, donde la DMC elevó la estimación hasta 30 a 40 mm en el valle y la precordillera. En las otras regiones consideradas en la alerta también podrían registrarse acumulados importantes en pocas horas.

¿Qué regiones están bajo alerta por lluvias este martes 20 de octubre?

La alerta meteorológica incluye las siguientes regiones:

Coquimbo.

Valparaíso.

Metropolitana.

O’Higgins.

Maule.

El fenómeno está asociado a un sistema frontal que podría generar precipitaciones intensas en períodos acotados. Además, otros avisos de la DMC han advertido sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento en sectores de la zona central.

¿Cuántos milímetros de lluvia caerán en cada región?

De acuerdo con la actualización de la alerta meteorológica, estos son los montos previstos para el martes 20 de octubre:

Región Sector Lluvia estimada Coquimbo Cordillera de la Costa 15 a 25 mm Coquimbo Precordillera y valles precordilleranos 20 a 30 mm Valparaíso Cordillera de la Costa 25 a 35 mm Valparaíso Precordillera y valles precordilleranos cerca de 25 mm Metropolitana Cordillera de la Costa 25 a 35 mm Metropolitana Valle 20 a 30 mm Metropolitana Precordillera cerca de 25 mm O’Higgins Cordillera de la Costa 20 a 30 mm O’Higgins Valle 30 a 40 mm O’Higgins Precordillera 30 a 40 mm Maule Valle 25 a 35 mm Maule Precordillera 25 a 35 mm

Los mayores montos pronosticados se concentran así en O’Higgins, mientras que en sectores de Valparaíso, la Región Metropolitana y Maule podrían registrarse acumulados de hasta 35 mm.

¿Cuánta lluvia caerá en Santiago y la Región Metropolitana?

Para la Región Metropolitana, Meteorología proyecta entre 25 y 35 mm en la cordillera de la Costa, entre 20 y 30 mm en el valle y alrededor de 25 mm en sectores precordilleranos durante el periodo cubierto por la alerta.

La intensidad y distribución de la lluvia puede variar entre comunas debido a las características del sistema, especialmente si se desarrollan tormentas eléctricas.

¿A qué hora comenzarán las lluvias más intensas?

La alerta de la DMC establece que las precipitaciones moderadas a fuertes se concentrarán desde la tarde hasta la noche del martes 20 de octubre.

Esto significa que los mayores acumulados podrían registrarse en un periodo relativamente corto, una condición que aumenta el riesgo de anegamientos y problemas de conectividad.

¿Habrá tormentas eléctricas y granizos?

Sí. Además de la alerta por precipitaciones, Meteorología ha advertido condiciones favorables para tormentas eléctricas, acompañadas eventualmente por granizos y fuertes rachas de viento locales en sectores comprendidos por el sistema frontal.

La combinación de lluvias intensas en poco tiempo y tormentas podría producir efectos diferentes según las condiciones geográficas de cada zona.

¿Qué riesgos pueden generar las lluvias?

La evaluación de las autoridades considera que las precipitaciones intensas, especialmente si coinciden con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, pueden favorecer anegamientos urbanos, crecidas de cauces, activación de quebradas, desbordes de canales y remociones en masa.

También podrían producirse interrupciones de conectividad o afectaciones de servicios básicos en los sectores más expuestos.

La DMC señala que una alerta meteorológica corresponde a fenómenos con un grado de severidad fuerte y con probabilidad de generar riesgos para las personas. Por ello, recomienda mantenerse informado, revisar los pronósticos oficiales y seguir las instrucciones de Senapred y de las autoridades locales.