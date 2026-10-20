Las lluvias y los vientos asociados al sistema frontal mantienen en alerta a las autoridades, que han solicitado reforzar las medidas preventivas para evitar interrupciones en servicios esenciales. En este contexto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) recordó la importancia de mantener operativas las redes móviles y explicó cómo funciona el Roaming de Emergencia.

Esta herramienta, conocida como Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN-E), permite que los usuarios intenten conectarse a la red de otra compañía cuando la de su operador presenta fallas durante una emergencia.

El servicio es gratuito, pero la conexión depende de la disponibilidad de otras redes y de las condiciones técnicas de cada zona. Por eso, activar las opciones del teléfono no garantiza que se recupere la señal.

¿Qué es el Roaming de Emergencia y para qué sirve?

El RAN-E busca facilitar las comunicaciones cuando una emergencia afecta la infraestructura de una compañía de telecomunicaciones.

Por ejemplo, si las lluvias provocan problemas en la red de tu operador, el teléfono podría conectarse a la infraestructura disponible de otra empresa, siempre que se cumplan las condiciones necesarias.

La Subtel también solicitó a las compañías reforzar el monitoreo de sus redes, activar sus protocolos de emergencia y supervisar de forma permanente la infraestructura crítica de telecomunicaciones.

¿Cómo activar el Roaming de Emergencia en Android?

Los nombres de los menús pueden variar según la marca y la versión del sistema operativo. Para revisar la configuración, sigue estos pasos:

Abre Ajustes o Configuración.

Ingresa a Redes móviles o Conexiones.

Busca la opción Operadores de red o Selección de red.

Activa la selección automática de red, si está disponible.

Revisa las opciones de roaming que ofrece tu equipo y operador.

¿Cómo activar el Roaming de Emergencia en iPhone?

En los teléfonos Apple, puedes revisar la selección de red desde la configuración:

Abre Configuración.

Ingresa a Red celular o Datos celulares.

Selecciona la línea que utilizas, si tienes más de una.

Busca Selección de red.

Activa la opción Automática, si aparece disponible.

Importante: la selección automática permite que el teléfono busque una red disponible, pero no activa por sí sola una conexión de emergencia en todos los casos. La disponibilidad del RAN-E depende de la implementación del servicio, la compatibilidad del equipo y las condiciones de la red.

¿Qué otras medidas tomar si te quedas sin señal durante las lluvias?

Si pierdes la conexión móvil durante el sistema frontal, considera estas recomendaciones:

Busca un lugar seguro: no te acerques a postes, cables caídos ni sectores inundados para intentar recuperar señal.

no te acerques a postes, cables caídos ni sectores inundados para intentar recuperar señal. Prueba activar y desactivar el modo avión: espera unos segundos antes de volver a conectarte a la red.

espera unos segundos antes de volver a conectarte a la red. Revisa la conexión con tu operador: si es posible, consulta sus canales oficiales para conocer eventuales interrupciones.

Mantén el teléfono cargado: reduce el uso de aplicaciones que consumen mucha batería y activa el ahorro de energía si es necesario.

reduce el uso de aplicaciones que consumen mucha batería y activa el ahorro de energía si es necesario. Infórmate por canales oficiales: sigue las indicaciones de Senapred y de las autoridades locales.

En una emergencia, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) también puede enviar mensajes a teléfonos compatibles ubicados en zonas de riesgo. Sin embargo, recibir estas alertas depende de las condiciones técnicas y de cobertura, por lo que es importante atender igualmente las instrucciones de las autoridades.