Cuando un evento comprado a través de una ticketera es cancelado o suspendido, la devolución no debe limitarse únicamente al valor base de la entrada. Según informa el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), corresponde devolver todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio.

¿Qué pasa con el cargo por servicio si cancelan un evento?

El organismo establece que, ante la suspensión de un espectáculo, cambios en las condiciones contratadas u otros incumplimientos, los consumidores tienen derecho al reembolso íntegro.

Esto significa que si una entrada costó $30.000 y la ticketera cobró otros $3.000 por concepto de cargo por servicio, la devolución debería alcanzar los $33.000 pagados.

Los tribunales también han respaldado este criterio. En un caso impulsado por Sernac se declaró abusiva una cláusula que permitía devolver el precio de la entrada excluyendo los cargos por servicio ante la cancelación o postergación del evento.

¿Qué ocurre si el evento se reprograma?

Si el espectáculo cambia de fecha, el consumidor puede optar por asistir en la nueva jornada. Sin embargo, si no puede hacerlo, también tiene derecho a solicitar la devolución del dinero pagado.

¿Dónde reclamar si no devuelven el dinero?

Si la productora o ticketera no realiza la devolución correspondiente, el consumidor puede presentar un reclamo ante Sernac, organismo que puede realizar gestiones frente a la empresa y adoptar otras medidas de protección al consumidor.

El organismo reiteró recientemente este criterio a propósito de la cancelación de un evento deportivo, señalando que las empresas deben responder frente a quienes aún esperan la devolución de sus entradas.