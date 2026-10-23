Más de 74 mil personas que mantienen deudas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) podrán acceder a un proceso extraordinario de reprogramación para ponerse al día con sus pagos. La medida forma parte de la Ley de Reconstrucción Nacional y contempla condiciones especiales para quienes aún mantienen su crédito con el banco.

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El proceso estará disponible durante 90 días, hasta el 15 de enero de 2027, y busca que los deudores regularicen su situación antes de que se ejecute la garantía estatal.

¿Quiénes pueden reprogramar las cuotas del CAE?

El beneficio está dirigido a personas que mantienen su cuadro de pago activo con una institución financiera y cumplen con las siguientes condiciones:

Tener dos o más cuotas morosas del Crédito CAE.

del Crédito CAE. No tener ejecutada la garantía estatal de su crédito.

No haber reprogramado previamente el CAE.

Quienes ya reprogramaron su crédito o cuya garantía estatal fue ejecutada no podrán acceder a esta alternativa. En este último caso, deberán consultar las opciones de convenio de pago disponibles en la Tesorería General de la República (TGR).

¿Qué beneficios contempla la reprogramación?

La medida permite regularizar las cuotas impagas y retomar el pago del crédito al día. Entre sus principales condiciones se encuentran:

Pagar una sola cuota para iniciar la regularización de la deuda morosa.

de la deuda morosa. Posponer las cuotas que se encuentran impagas.

Eliminar los intereses moratorios y los gastos de cobranza asociados a esas cuotas.

Retomar el pago del crédito con las cuotas al día.

Las cuotas que sean reprogramadas se cobrarán una vez finalizado el calendario de pago original de la deuda.

Además, regularizar la situación permite recuperar el acceso a beneficios asociados al pago al día del CAE, como la posibilidad de solicitar que la cuota se ajuste al 10% de los ingresos o pedir la suspensión del cobro por cesantía o desempleo, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

¿Cómo acceder a la reprogramación del CAE?

El trámite se realiza a través de la plataforma de Comisión Ingresa. Para iniciar el proceso, los deudores deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Comisión Ingresa. Entrar a la plataforma “Mi Crédito CAE”. Seleccionar la opción “Reprogramación Cuotas Morosas”. Revisar y aceptar la propuesta de reprogramación disponible. Seguir las instrucciones para pagar la cuota requerida. Firmar presencialmente el nuevo convenio de pago, según las indicaciones entregadas por la plataforma.

El plazo para realizar el trámite vence el 15 de enero de 2027, por lo que se recomienda revisar oportunamente las condiciones disponibles para cada crédito.

¿Qué pasa con quienes tienen la garantía estatal ejecutada?

Las personas cuya garantía estatal ya fue ejecutada y cuya deuda está siendo cobrada por la Tesorería General de la República no pueden acceder a esta reprogramación bancaria.

Sin embargo, la Ley de Reconstrucción Nacional también contempla una alternativa para este grupo: durante un plazo de 90 días, podrán convenir el pago de la totalidad de la deuda en hasta 48 cuotas mensuales iguales. Una vez pagadas todas las cuotas acordadas, la deuda quedará extinguida.

Esta opción se suma al convenio de pago vinculado al 10% de los ingresos y también puede ser utilizada por personas que ya mantienen un convenio vigente con la TGR, de acuerdo con las condiciones aplicables.